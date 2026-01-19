韓国の雑誌『GQ KOREA』のYouTubeに、BTSのV（ヴィ）のインタビュー動画が公開された。ハートマークを作る愛らしい仕草や、質問に丁寧に答える姿が「かわいすぎる」と話題を集めている。

【動画＆写真】①BTS Vのかわいらしさにキュン！“愛”を語るインタビュー ②③赤毛ロングヘアが話題を呼んだグラビアショット ④撮影ビハインドムービー ⑤6種類の表紙カット

■BTS Vが多彩な衣装を纏いながら語る“愛”

『GQ KOREA』2月号で6種類の表紙＆グラビアを飾ったV。約8年ぶりの赤髪ロングヘアをはじめ、美しいビジュアルが大きな反響を呼んでいる。今回公開された動画は、撮影の合間に“愛”をテーマとした質問に答えていく内容で、カルティエのジュエリーをまとい白のタンクトップ姿でハートポーズを作るVの笑顔からスタート。

「もし『愛している』という言葉が消えたら？」という質問には、素肌にファーコートを羽織った姿で回答。「心から愛するものは？」との問いには、ブラウンのジャケット姿で王子様のように片足をかけた茶目っ気たっぷりのポーズで登場し、「BROWN EYED SOUL（韓国の4人組R＆Bグループ）のファンなんです。ずっと」と告白。「ついにコンサートに行きます」と嬉しそうに語った。Vは実際に昨年12月、同グループのソウル公演を観覧している。

そのほか、オールバックスタイルに黒のセットアップ姿で「あなたにとって一番意味深い言葉」についての質問に、繊細で豊かな感受性が伝わる言葉で丁寧に回答するV。さらにさまざまな種類のハートポーズを次々に披露し、ファンを魅了した。

SNSでは「かわいさが限度超過してる」「こんなに可愛くて、愛おしくて、かっこよくて、キュートなことある？」「グラビアのセクシーさとのギャップ！！」「優しい語り口に癒される」など、歓喜の声が相次いで寄せられている。

■赤髪ロン毛姿が話題！BTS Vのグラビア

■V（BTS）の美しさ極まるビハインドムービー

■写真：『GQ KOREA』2026年2月号表紙（BTS V）