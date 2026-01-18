YouTubeチャンネル「母猫の声」では、生まれたてでまだ目も開かない子猫の愛くるしい様子が配信され、動画のコメント欄には「抱きしめてあげたい」「まるで天使！」の声が続出しました。

【画像5枚】「か、かわいい……！」 母猫＆子猫の癒やし空間を見る！

生まれたばかりのかわいい子猫

注目を集めたのは「目の見えない生まれたばかりの子猫が眠りに震える−ママ猫、私を養って！」というタイトルの動画。生まれたばかりのかわいい子猫が、眠りながら小さな前足と後ろ足をちょこまか動かしているシーンからスタートします。一体どんな夢を見ているのでしょうか。

あおむけで眠り続けている子猫は、震えるようにずっと前足と後ろ足をジタバタさせています。「毛布かけてほしいニャ」という声が聞こえてきそうですが、なんて気持ちよさそうな寝顔でしょう。一緒に寝転びたくなっちゃいます。

ついに体を起こしますが、寝ている時とほぼ変わらないくらい目は開いていません。生まれたてほやほやだということが、このシーンでより分かりますね。さっきまでたくさん動かしていた4本の足も、歩くことには慣れていません。「あれ、あんニャに動かせたのにニャ」と、子猫も不思議に思っているのじゃないでしょうか。

それでも、子猫は頑張って歩きます。「んしょ、んしょ」と掛け声が要りそうなほどのよちよち歩き。それでも、確実に一歩一歩前進する姿に感動します。「ふぅ、いっぱい歩いたら、おなか空いたニャ」と子猫が感じていそうな頃、タイミングよく母猫が登場。この後、母乳をたっぷり飲んで、幸せそうな子猫でした。

動画を見た人からは「あまりにも愛らしすぎる」「いい夢見てね！」といった、子猫にメロメロな愛のメッセージが世界中から寄せられています。