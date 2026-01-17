菅義偉元首相が１７日、自身のＳＮＳで２月に行われる見込みの衆院選に立候補しないことを報告した。

菅氏はＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。「私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました」と伝えた。

「雪深い秋田の農家に生まれ、地縁、血縁のない横浜で、政治の世界に飛び込みました。ゼロからのスタートだった私が衆議院議員として３０年、内閣官房長官、内閣総理大臣を務めることができました」と議員人生を振り返ると、「ふるさと納税、不妊治療の保険適用、脱炭素社会の実現、インバウンドによる観光立国、携帯電話料金の値下げ、災害時のダムの一元管理、デジタル庁の新設、半導体誘致など、縦割りを打破して、これまでできなかった政策を実現させ、次の時代の日本への道筋をつけることができたと思います」と成果をおさめた仕事にも言及した。

「新型コロナウイルスのワクチン１日１００万回を決断し、コロナ禍の収束に貢献できたことも思い出深いものです。これも皆様のこれまでの長年にわたるお支え、厚いご支援によるものであり、改めて心より感謝申し上げます」とつづった。

このＸのポストは、２万回以上リポストされ、２５万件を超える「いいね」がつけられている。