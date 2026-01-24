1月17日、菅義偉元総理が次期衆院選に出馬せず、政界から身を引くことを明らかにした。秋田の農家に生まれ、地盤も看板もない「ゼロ」から総理大臣にまで上り詰めた異色の政治家。長年、取材を続けてきた経済誌プレジデントの元編集長・小倉健一氏が昨年末に会った時の様子や、その足跡を振り返る。 【画像】１月17日、横浜市内のホテルで引退を表明する菅義偉元総理 「何もないゼロからの出発でも、総理大臣までなれる」 「何