菅義偉元首相が政界引退へ、X労いの言葉「本当に良いタイミング」
2026年1月16日 19時53分

次期衆院選に立候補せず、今季限りで引退する意向を示している菅義偉氏 首相退任後は重鎮として党を支えたが、たびたび健康不安が懸念される場面も 「本当に良いタイミング」「ごゆっくりなさって下さい」などXには労う声も