菅義偉元首相（77）が衆院選に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。菅氏は17日、横浜市内で記者団の取材に応じ、「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」と語った。政治家として最も印象に残っていることは新型コロナウイルス対応。菅氏は「首相として、ワクチンの1日100万回接種を国民に約束して実行に移した」と強調した。【写真を見る】「もうほとんど反応ない」秘書に髪を整えてもらう、うつろな目をした菅義