3歳のときに熊本・慈恵病院にある「こうのとりのゆりかご」（通称赤ちゃんポスト）に預けられた宮津航一さん。小学2年生のときに自身の生い立ちが判明するも、周囲には公表せずに里親の家庭で暮らしていました。しかし高校卒業時に、ある決断をします──。

【写真】「ゆりかご」に預けられた宮津さんの知られざる半生を写真で振り返る（全14枚）

実名公表するのが預けられた自分の役割だと

高校時代は陸上部主将として活躍した宮津さん、南九州大会にて

── 家庭の事情で育てられない子どもを匿名でも保護するために設置された、熊本県・慈恵病院にある「こうのとりのゆりかご」。現在、大学4年生になる宮津航一さんは、3歳のときに「ゆりかご」に預けられ、児童相談所で一時的に保護された後、里子として宮津家に引き取られました。

高校2年生のときに宮津夫妻と養子縁組をしますが、このタイミングで養子縁組をした理由はあったのでしょうか？

宮津さん：もともと高校を卒業するタイミングで養子縁組をしようという話が出ていましたが、私が高校2年生のときに父が脳梗塞を発症したんです。いつ何が起きるかわからないと思って、高校卒業を待たずに時期を早めました。

── 生活環境は変わらなかったと思いますが、里親として3歳から育ててくれた宮津夫妻の養子になったことで、心境の変化はありましたか？

宮津さん：里子の場合、何かの折に戸籍を見ると「同居人」と書かれているんです。気持ちのうえでは親子だと思っていても、少しもどかしいと感じることがあって。それが「養子」になったので、やっぱり安心しましたね。

── 宮津さんは小学校2年生で自身の生い立ちや既に亡くなられていた実母の存在が判明しますが、学校の先生以外には公表していませんでした。しかし、高校を卒業したタイミングでご自身の生い立ちを世間に公表することを決断します。それはどんな理由から？

宮津さん：初めて「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもの役割だと思ったからです。実は小学校のころから匿名で取材を数回受けていて、成人したら実名で公表するつもりだったんです。ただ、高校3年生のときに1年間テレビ局の密着取材を受ける機会があって。その取材の過程で自分を見つめ直す機会が多かったのと、この年から成人が18歳になったので、このタイミングでの公表を決めました。

── 公表して周りの反応はいかがでしたか？

宮津さん：想像以上にたくさんの方から温かいメッセージをいただきました。いちばん気になっていたのは、周りの友達がどう思うかということでしたが、「どんな生い立ちでも宮津は宮津だ」「今までとつき合いは変わらないよ」と寄り添ってくれるような言葉が多くて、本当にうれしかったです。

いっぽうで、「ゆりかご」について知らない人がこんなにいるんだ…と思ったのも正直な感想です。誰もが情報を取りやすくなった時代でも、自分にとって関心がないとなかなか話が入ってこないことを実感したし、熊本県内に住んでいても知らない人や、同級生では名前は聞いたことあったけど…といった声が多かったです。

否定的な意見が多いのかとは思っているけど

子ども食堂にて受付をしている様子

── 公表した後は、「ゆりかご」の当事者として活動や、全国で講演会を開いているそうですね。

宮津さん：当時は1回メディアで公表したら、自分の役割は終わると思っていたんです。「ゆりかご」について賛否両論あることはわかっているし、「育児放棄の助長」など、どちらかというと批判的な意見が多いのかなと思っています。実際、私は小学2年生のときに初めて自分の生い立ちがわかるまで、不安な気持ちがあったのもたしかです。

でも「ゆりかご」に預けられた当事者として、捨てられたという気持ちはまったくありません。「ゆりかご」のおかげで命が繋がり、助けてもらったという思いが強いんです。

たしかに、私は温かい里親の過程で育ち、宮津家の両親と養子縁組をし、恵まれた環境で育ててもらいました。その結果、「ゆりかご」に助けられたと思えているわけで、それが他の当事者にも当てはまるとは思いません。「ゆりかご」を出た一人ひとり、いろんな思いを抱えているはずです。

でも、「ゆりかご」出身者のひとりとして、私はどんなふうに育っていったのかを世の中に伝えていきたいし、自分だからこそ伝えらえることがあるんじゃないか、と思っています。

── 同じ「ゆりかご」出身者の方と会うことはありますか？

宮津さん：私が公表したことによって、私に会いにきてくださった方がいました。新たな繋がりが生まれたのはよかったなと思います。

また、生い立ちを公表したことによって、講演会に呼んでいただく機会もたくさんできました。講演会では「家族とは」といったテーマでよくお話をさせてもらっています。家族の形が多様化するなかで、戸籍や血の繋がりだけではなくて、それ以上に味方でいる存在が家族だと思うんです。

人とは違う生い立ちを過ごしたからこそ

── 宮津さんは高校3年生のときに、こども食堂の運営をスタートされていますね。現役高校生が子ども食堂を始めるのは珍しいと思いますが、これはどのような理由から始められたのでしょうか？

宮津さん：いちばん大きなきっかけとなったのは、福岡で5歳児の母親が、ママ友からマインドコントロールを受けて、男児に食事制限や虐待し、死亡させた事件を知ったことです。悲惨なニュースを聞いて、「なんでこんな状況になるまで防げなかったんだろう。普段から子どもと地域の人の繋がりがあれば未然に防げていたんじゃないか」と感じました。私は人とは違う生い立ちを過ごしたからこそ、子どものころから家族について考える時間が多かったんです。事件を受けて自分に何ができるか考えたときに、解決策のひとつとして子ども食堂を考えました。

もともと両親が社会貢献やボランティア活動をしている姿を見ていたのと、コロナ禍に入って、とくに子どもたちの居場所が少なくなっていると感じていたことも大きいです。

── 子ども食堂をはじめてみていかがでしたか？

宮津さん：手探りでのスタートでしたが、両親の知恵を借りたり、地域のみなさん、ボランティアの方々に意見をいただきながら進めていきました。おかげさまで参加人数が次第に増えていきました。

活動をはじめてみて思ったのは、子ども食堂って貧困のイメージがあるかもしれませんが、経済的な貧困ではなくて、心の貧困、心が満たされていない子が多いということです。だから、将来的には子ども食堂でなくても、地域のつながりやコミュニティ、子どもの居場所が増えればいいなと思っています。

── 宮津さんは現在大学4年生ですが、卒業したら企業には就職せずに、ご自身の活動や講演会を中心にしていくそうですね。

宮津さん：講演会の回数は年々増えてきて、2025年は70回でした。人とは少し異なる歩みを経験した自分だからこそ、伝えられることがあるのかなと思っています。講演会に来る方は企業や役所の方から里親家族、家族について悩んでいる方などさまざまです。家族の形はいろいろあると思いますが、血の繋がりだけがすべてではなく、里親家族、特別養子縁組で育つのもひとつの形だと伝えています。

取材・文／松永怜 写真提供／宮津航一