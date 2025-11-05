ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「連れ子邪魔」発言で夫婦YouTuberが炎上 夫の「恨み節投稿」が物議 YouTuber YouTube 炎上・批判 謝罪 児童相談所 家族 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 「連れ子邪魔」発言で夫婦YouTuberが炎上 夫の「恨み節投稿」が物議 2025年11月5日 16時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 妻・まりこと夫・こうせいからなる13歳差の夫婦YouTuber「ポンコツらいす」 10月27日にTikTokで投稿された動画が炎上し、11月3日に活動休止を発表した こうせいは5日までにInstagramのストーリーズで、怒りを露わにしている 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「おじさんが人と話すのやめてくれない?」“パーカー論争”引き起こしたコラムニスト、またも衝撃ポストで大炎上 2025年11月5日 19時35分 娘をトー横に「殺された」父が見た"変わらぬ歌舞伎町" 再び少女が転落死、それでも通い続ける理由 2025年11月1日 8時10分 ボックスティッシュを放り込み、性的なメモを貼り付け 74歳女を逮捕 2025年11月5日 15時40分