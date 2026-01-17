この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

将来の滑舌は0～1歳で決まる？意外と知らない赤ちゃんの“舌”の発達と重要な習慣

お口と姿勢の専門家・まい先生が自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「0～1歳で決まる？赤ちゃんの舌の発達と将来の滑舌」と題した動画を公開。子どもの滑舌の良し悪しが、実は0～1歳の乳児期における“舌の動き”の獲得に大きく左右されるというメカニズムを解説した。



まい先生はまず、発音の仕組みについて「舌が微妙に動きながら音を構築している」と説明する。例えば「か」と発音する際には、ただ口を開けるだけでなく、「奥の舌をぐっと盛り上げた時に『か』ってなる」と述べ、舌の複雑な動きが特定の音を作り出していることを示した。



では、なぜ滑舌が悪くなるのか。まい先生は、その原因を「舌の動きの獲得がされていないということ」だと指摘する。「き」が「ち」に聞こえたり、「さかな」の「か」が発音できず「さあな」になったりするのは、音を作るための舌の動きが十分に発達していないためだという。



この重要な舌の動きは、主に0～1歳の乳児期に獲得される。まい先生によると、赤ちゃんが「母乳を飲んでいる時」や、離乳食を始めて「舌で潰して飲み込む動き」、おもちゃなどを「舐めまわしている時」といった日常的な行動を通じて、舌の筋肉は自然と鍛えられていく。



一方で、舌の裏の筋である「舌小帯」が短いなど、物理的な構造が原因の場合もある。この場合は授乳や呼吸にも影響することがあり、歯科医や小児科医による診断が必要になることもあるという。



滑舌は単なる話し方の癖ではなく、乳児期からの「唇の動き」「頬の動き」「舌の動き」「呼吸」といった機能が複合的に発達した結果であることがわかる。子どもの将来の滑舌は、0～1歳の日々の何気ない行動の中で、その土台が築かれているのかもしれない。