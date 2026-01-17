食楽web

ここ数年、人気が上がってきているクラフトビール。味わいの豊かさがあり、フルーティーで飲みやすいものも多く、ビールが苦手な人でもお気に入りの一杯に出会えます。

今や、全国各地にはクラフトビールの隠れた名店が存在。そこで今回は、2025年にフードアナリストたちによる「おいしいローカル部」が取材し、2026年も注目したい全国のクラフトビールの名店9選をご紹介！ ぜひ、旅のついでに立ち寄ってみてください。

【熊本】熊本市唯一のマイクロブルワリー「熊本クラフトビール」

熊本で生まれ育った「熊本クラフトビール」

熊本市の中心繁華街・下通アーケードから1本入った先にあるのが『OISEAU』。カウンター中心の落ち着いた空間で、クラフトビールをいただけるお店です。大人の隠れ家といった雰囲気がたまりません。

ビールは全て醸造所から直送された樽生。「ピルスナー」「ダークラガー」「ペールエール」「ヴァイツェン」の4種類がありますが、どれも鮮度抜群。不定期で登場する限定ビール「熊本クラフトビール」も注目です。

ビールに合うおつまみも充実。こちらは「カリーブルスト」

●SHOP INFO

OISEAU（オワゾー）

住：熊本県熊本市中央区下通2-1-20 ホンダビル1階

営：18:00～24:00（L.O.23:30）

休：火曜

【佐賀】名物イカカツと味わう、港町・呼子の『Whale Brewing』

「ペールエール」700円とおつまみ。「イカカツ」500円はふわふわ食感。「つみれ揚げ」600円はイカの旨みがたっぷり

イカと「呼子朝市」で知られる佐賀県唐津市呼子町。朝市通り沿いにあるのが、朝から樽生のクラフトビールを楽しめる『Whale Brewing』。このブルワリーは、呼子にもう一度活気を取り戻したい--という想いから誕生。港町・呼子の情景にとけこむようなビールと名物イカのおつまみが楽しめます。

目の前で「ヘレスラガー」を注いでくれる所長兼醸造家の近藤さん。ビールや呼子の魅力を気さくに語ってくれる

同店では、呼子らしい風景を映した3種の定番ビールと、限定醸造ビール「ヘレスラガー」が揃います。軽やかな「Pale Ale」はモルトとホップのバランスがよく、気分がぱっと明るくなるような一杯。「IPA」は、呼子の青空や海風を思わせる華やかさと香りが印象的。柑橘やトロピカルなアロマ、3種のホップの重なりが生む爽快な余韻は、晴れた昼下がりにぴったりです。

​『Whale Brewing』は、朝から立ち寄れるのが魅力のひとつ。呼子朝市は正午ごろには閉まるので、朝の時間帯の訪問がおすすめです。

●SHOP INFO

Whale Brewing（ホエールブルーイング）

住：佐賀県唐津市呼子町呼子3764－4

TEL：0955-82-5670

営：平日：8:30～12:00 / 土日祝：8:30～13:00

休：不定休（詳しくはInstagramをご確認ください）

【滋賀】日本蔵を改装したタップルームでいただく、『TWO RABBITS』

常時10種類のビールタップがあり、種類によってはハンドポンプで提供されるものも。「KINKAN WIT」ハーフ

滋賀県近江八幡市の八幡堀沿いに佇む『TWO RABBITS BEER HOUSE』。豊臣秀次（秀吉の甥）が築いた八幡山城跡周辺の情緒あふれる街並みが続きます。同店は観光名所を散策の途中しながら、ふらりと立ち寄りたくなる雰囲気。醸造所からわずか100mほどの、日本蔵を改装したタップルームは、町に溶け込むようにクラフトビールの香りが包んでいます。

「レモンソーセージ＆ピクルス」980円。ビールグラスはパイント（大）とハーフ（中）があり写真は「ハーフ」700円

この日いただいた「Flamingo」は、柑橘の酸味とやわらかな甘みが広がる、ピンクのラベルが印象的なビール。一緒に注文したのは、彦根市にあるeight hills製レモンソーセージ＆ピクルス。これもまた、ビールによく合うんです。KINKAN WITの搾りかすでつくる金柑ソーセージも人気なので要チェックですよ。

​TWO RABBITSは、日本で初めて男性のがんやメンタルヘルスへの意識を高める世界的なチャリティ「モベンバー運動（Movember）」に参加したクラフトビール醸造所。売上の一部を支援団体に寄付するなど、「楽しく、かっこよく」支援を続ける姿勢も、TWO RABBITSの“想い”のひとつです。滋賀県に来たときは、旅の途中で出会う、一杯のビールを探してみてください。

●SHOP INFO

TWO RABBITS BEER HOUSE

住：滋賀県近江八幡市大杉町27

TEL：0748-47-3217

営：平日・日 12:00～18:00 / 金土 12:00～20:00

休：なし

https://www.tworabbitsbrewing.com/

【大阪】日本初の銭湯ブルワリー『上方ビール』

「風呂ヘイズ」500円

住宅街に溶け込んだ『上方ビール』は大阪市東淀川区にある日本初の銭湯ブルワリー。「風呂ヘイズ」「茶の湯ケルシュ」「つぼ湯ビター」「すだちシャワー」「木苺シャワー」など、銭湯への愛があふれるネーミングのビールを提供しています。

「風呂ヘイズ」は、優しい甘みとトロピカルな香りが口いっぱいに広がります。度数は7％と少し高めですが、飲みやすさの中に心地よい苦味が感じられる一杯。牛乳瓶のグラスで楽しむほか、ミニサイズの牛乳瓶で試せる3種飲み比べや、ビアグラスでの提供もあるので、お好みの飲み方を探してみてください。

「風呂ヘイズ」。おつまみの持ち込みOK ［食楽web］

●SHOP INFO

上方ビール

住：大阪府大阪市東淀川区西淡路3-15-6

営：14:00～19:00（L.O.18:30） ※店内飲食は土・日曜のみ

休： Instagramを要確認

https://www.instagram.com/kamigatabeer

【北海道・釧路】道内のクラフトビールを飲み比べできる『Daniel 2』

おしゃれな雰囲気の店内には道内各地のクラフトビールが揃い、常時9種類の樽生を楽しめるのが『Daniel 2』。廃校となった小学校の体育館を改修して誕生したブルワリーで醸造された、道東エリア限定のクラフトビール「DOTO」などが楽しめます。ほどよい苦味と甘くフルーティーな味わいのバランスが絶妙な一杯。釧路の街で飲み歩くなら、必見のお店です。

●SHOP INFO

Daniel 2

住：北海道釧路市栄町3-2

https://www.instagram.com/daniel___2___

【北海道・札幌】上富良野産のホップを堪能！醸造所直営ビアバー『Tap Room BEER KOTAN』

『忽布古丹醸造』の直営ビアバー『Tap Room BEER KOTAN』

2018年に創業した『忽布古丹（ほっぷこたん）醸造』の直営ビアバー『Tap Room BEER KOTAN』。札幌のクラフトビール専門店の中でも、タップ数が12種類と充実。地下鉄・大通駅から徒歩3分ほどとアクセスも良く、連日クラフトビール好きで賑わいを見せています。

​

用意されている定番ビールは3種類。年間では、期間限定品も合わせて70種類を超える醸造セレクションを堪能できます。ピルスナーの「upopo（ウポポ）」（意味は「歌」）、ペールエールの「nonno（ノンノ）」（意味は「花」）、フルーツエールの「haskap（ハシカプ）」（意味は「ハスカップ」）など、定番ビールにはアイヌ語の名前が付いていることにも注目です。

「ハスカプ」700円と、「道産チーズとドライフルーツ」850円

同店は、定番ビールに新鮮な上富良野産のホップを100％使用。今回は口当たりがよく、ハスカップの爽やかな酸味と甘みが程よい「ハスカプ」を注文しました。ドライフルーツの優しい甘さとクラフトビールの爽やかな酸味が相性抜群です。

●SHOP INFO

Tap Room BEER KOTAN（タップ ルーム ビア コタン）

住：北海道札幌市中央区南2条西3-13-2 パレードビル 3F

営：17:00～23:00、土・日12:00～23:00

※料理22時、ドリンク22時半LO

休：不定休

https://www.hopkotan.com/taproom

【北海道・札幌】ビール愛好家が通う『月と太陽BREWING』

左から：IPA、シュヴァルツラオホ、ネルソンソーヴィンラガー、ロメオ、塩檸檬、ピルスナー

「北海道をクラフトビール王国へ」。そんなコンセプトを目指す店主の思いが詰まったクラフトビールを楽しめるのは『月と太陽BREWING』。2014年、その当時は珍しいBrew Pubとしてオープンし、規模を拡大してきました。

自家製クラフトビールは、ピルスナー、ペールエール、IPA（インディアペールエール）、ネルソンソーヴィンラガーの定番4種類、限定ビールや全国各地から厳選されたゲストビール等も含め、常時10種類を揃えています。

ピルスナー、ペールエール、IPAの定番ビール3種は、缶タイプでも販売しているので、ビール好きな方への手土産にもおすすめです。

●SHOP INFO

月と太陽BREWING本店

住：北海道札幌市中央区南3条丁目東1-3アルファ創成川公園ビル1F

TEL（予約）：050-3085-2989

営：17:00～23:00（L.O.22:00）

休：不定休

https://moonsunbrewing.jp/honten-info/

東京近郊でクラフトビールを！ 東京・下町の銭湯が醸す『BATHE YOTSUME BREWERY』の一杯

銭湯激戦区であり聖地とも呼ばれる墨田区に誕生したのが、ドラマ『ソロ活女子のススメ』にも登場した銭湯「黄金湯」が手掛ける『BATHE YOTSUME BREWERY（ベイズ ヨツメ ブルワリー）』。

オススメの3種飲みくらべセット1，100円。写真はFOREST、コーヒー牛乳スタウト、乾杯ラガーをセレクト

押上駅B1出口から2分程歩くと見えてくるのは、ガラス張りの醸造設備。スタイリッシュで開放的な空間が広がります。クラフトビール初心者や色々な味を試したい人は、「3種飲みくらべセット」がおすすめ。SUNRISE、SQUALL、SHOWER、FORESTのシグネチャービール4種に加え、月に一度、数量限定で新作ビールが楽しめるので、何度も通いたくなること間違いなし！

●SHOP INFO

BATHE YOTSUME BREWERY

住：東京都墨田区業平4-11-3

TEL：080-3494-1010

営：木・金18:00～22:30 / 土・日・祝15:00～22:30

休：月・火・水曜

https://batheyotsumebrewery.jp

【川崎】ホップが香る！醸造所に隣接しているビアキッチン『ペコラビール』

左からCold IPAの4番「Finn」、Belgian Saisonの8番「Hipi」、Coffee Porterの9番「Black Sheep」

店内に掲げられた電光掲示に表示されているのは、9種類の本日のクラフトビール。ABVとはアルコール度数、IBUは苦みの強さを示す数値です。高ければ高いほど度数が高くて苦いビールなんだとか。この日は、Cold IPAの4番「Finn」、Belgian Saisonの8番「Hipi」、Coffee Porterの9番「Black Sheep」の3種飲み比べセットを注文しました。

その日に楽しめるクラフトビールは店内に掲示

グラスに可愛らしい羊がいますが、PECORAとはイタリア語で羊の意味。ビールの泡にもつながるモコモコとした羊の姿が店名の由来なのだそうです。4番「Finn」の弾けるように爽快なホップの香りは感動もの。生米を使ってラガー酵母を醸すことで、クリーンでクリアな口当たりに仕上げていて、キレの良さも十分に楽しめます。鼻を抜けていく爽快なホップのジューシーな香り、しっかりとした苦み、それでいてキレがあるすっきりラガーというこの一杯。どれもゴクリっと喉を鳴らして一気に飲んでしまいます。

店内は開店直後からお客様が続々と入り、ビール好きなお客さんでいっぱいに。みなさんもぜひ一度クラフトビールを飲みに出かけてみてください。

●SHOP INFO

ペコラビール

住：神奈川県川崎市麻生区五力田2-3-3

営：平日16:00～22:00、土12:00～22:00、日祝12:00～21:00

ランチ：土日祝の12:00～15:00

※LOはドリンク・フード共に閉店時間の30分前

休：月・火

https://pecorabeer.com/