Google¤Î²èÁüÀ¸À®AI¤Ï¤Ê¤¼¡ÖNano Banana¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¤«¡©
Google¤¬²èÁüÀ¸À®AI¤È¤·¤Æ2025Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖNano Banana¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¡ÖGemini 2.5 Flash Image¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¾Î¤ÎÊý¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Î¡ÖGemini 3 Pro Image¡×È¯É½»þ¤Ë¤ÏGoogle¼«¿È¤¬¡ÖNano Banana Pro¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ÎÊý¤òÂç¤¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖNano Banana¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢Google¼«¿È¤¬ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://blog.google/products-and-platforms/products/gemini/how-nano-banana-got-its-name/
¡ÖNano Banana¡×¤Ï2025Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²èÁüÀ¸À®¡¦ÊÔ½¸AI¡ÖGemini 2.5 Flash Image¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥àÍ³Íè¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏGemini 2.5 Flash Image¸ÇÍ¤ÎÌ¾¾Î¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖGemini 3 Pro Image¡×¤Ï¡¢¡ÖNano Banana Pro¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÊý¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNano Banana¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ê¥¤¥Ê¡¦¥ì¥¤¥·¥ã¥Ë»á¤é¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³«È¯Ãæ¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2025Ç¯7·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ì¥¤¥·¥ã¥Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Gemini 2.5 Flash Image¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¥Æ¥¹¥È¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖLMArena¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£LMArena¤ÏÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ä²èÁüÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤òÁÇÀ¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¶¥¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¸ø³«ÍÑ¤ÎÌ¾¾Î¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¿¼Ìë¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤íÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥·¥ã¥Ë»á¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØNano Banana¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÌÇò¤¤Ì¾Á°¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖÅú¡£OK¤¬½Ð¤Æ¡ÖNano Banana¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Ì¾Á°¤Î°ÕÌ£¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¤¥·¥ã¥Ë»á¤¬°ìÉô¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÊÌ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤ÏÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡Ö¥Ê¥Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¸ø³«¸å¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖNano Banana¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¤¥·¥ã¥Ë»á¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢´°À®ÅÙ¤Ë´¶¿´¤·¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£