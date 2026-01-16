23ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ºÊŽ¥¥»¥Ä¤Î²æËý¶¯¤µ¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÈÁ´Á³°ã¤¦Ž¤¾®ÀôÈ¬±À¤Î"¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê"¤Ê¿·º§À¸³è¤ÎÃæ¿È
¢£¡Ö¿©»ö¡×¤Ï¾ï¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤À¤Ã¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¿·º§À¸³è¡£1·î15ÆüÌÚÍËÆü¡¦Âè74²ó¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ç»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤¦À¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥È¥¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿È¬±À¡£
Íâ16Æü¶âÍËÆü¡¦Âè75²ó¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¬¡Ö¤½¤²¤Ë¡¢»ä¤äÊì¤ÎÎÁÍý¤¬¤¤¤ä¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÀµºÂ¤ËÏÂ¿©¤Ë¤È¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«±ßËþ¤Ë²ò·è¡£Æó¿Í¤Ç¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¤ËÀå¸Ý¤ò¤¦¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êË¬¤ì¤¿É×ÉØ¤Î´íµ¡¤Ë¤â°ì°Â¿´¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ë¼Â¤ÎÈ¬±À¤Î¿©»öÉ÷·Ê¡£¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÅöÁ³¥»¥Ä¤¬ËèÆü°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£°ã¤¦¡£¿©»ö¤Ï¾ï¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤¬ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤â¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤¬¡¢Í¼¿©¤ÏËèÆüÀ¾ÍÎÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ó¤ÀÈ¬±À¡©¡¡¥Ö¥ë¥¸¥ç¥¢¤«¡©
¤½¤ó¤ÊÅö»þ¤Î¿©À¸³è¤ò¾Ü¤·¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·¬¸¶ÍÓ¼¡Ïº¡Ø¾¾¹¾¤Ë±÷¤±¤ëÈ¬±À¤Î»äÀ¸³è¡Ù¡Ê»³±¢¿·Êó¼Ò1953Ç¯¡Ë¤À¡£¤³¤³¤ÇÃø¼Ô¤Î·¬¸¶¤Ï1940Ç¯¤ËÂ¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤Î½÷Ãæ¡¦¹âÌÚÈ¬É´¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤ÎÄ«¿©¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖµíÆý2¹çÉÓ¤ÈÀ¸Íñ5¸Ä¡×¡£¥Ñ¥ó¤âÊÆ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢µíÆý¤ÈÀ¸Íñ¤À¤±¡£¤³¤ì¤ÏºÇ½é¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Ç¤Îº¢¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½¬´·¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡¢µíÆý¤ò¥´¥¯¥´¥¯°û¤ß¡¢À¸Íñ¤ò5¸Ä¤â°ìµ¤¤ËÎ®¤·¹þ¤à³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤ò¡£¸½Âå¤Î´¶³Ð¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ø¥Ó¡¼¤ÊÄ«¿©¤À¡£
¢£Í¼¿©¤ÏËèÈÕ¡Ö¥Ó¥Õ¥Æ¥ÉÕ¤¤ÎÍÎ¿©¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡×
Ãë¿©¤Ï¡¢±ÈÌîÎ¹´Û¤«¤éËèÆüÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹´Û¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï»Ô¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥«¥é¥³¥í¹©Ë¼¡×¡ÊµìÆüËÜ¶ä¹Ô¾¾¹¾»ÙÅ¹¡Ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÆÃÊÌ¤ÊÃíÊ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÑÊª¤äÍñÎÁÍý¤òÆÃ¤Ë¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¾ÍÎ¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¿©¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¸åÇ¯¡¢È¬±À¤¬¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤³¤³¤òÄê½É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÁêÅö¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ä«¤Ï¥¬¥Ä¥ó¤È±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¡¢Ãë¤ÏÏÂ¿©¡Ä¡Ä¤Ê¤ë¤Û¤É·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢Í¼¿©¤Ç¤¢¤ë¡£½÷Ãæ¡¦È¬É´¤Î¾Ú¸À¤ÏÂ³¤¯¡£
ËèÈÕ¡¢¥Ó¥Õ¥Æ¥ÉÕ¤¤ÎÍÎ¿©¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡£
¤·¤«¤âÈ¬±À¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤ÏµíÆý2¹æÉÓ¤ÈÀ¸Íñ5¸Ä¡¢Ãë¤ÏÏÂ¿©¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´Þ¤àÍÎ¿©5ÉÊ¡£¸½Âå¤Î40Âå¤¬¤³¤ó¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢³Î¼Â¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ßÂÞ¤ËÁêÅö¤Ê¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Á¡ºÙ¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¾®¿©¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÈ¬±À¤À¤¬¡¢¼Â¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤À¡£
¢£¿©Æ²·Ð±Ä¤Î²áµî¡¢ÎÁÍý¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿
È¬±À¤Ï¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¿Í°ìÇÜ¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©Æ²¤ò·Ð±Ä¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬5¥»¥ó¥È¡¢10¥»¥ó¥È¤¢¤ì¤ÐÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤ì¹þ¤ß¤Ç³«¶È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÇä¾å¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤ÇÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊWoellert, Dann. "Eating with Lafcadio Hearn in Cincinnati, New Orleans, Martinique and Japan." Dann Woellert The Food Etymologist¡Êblog¡Ë, November 5, 2023¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤Î¿©¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1885Ç¯¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼èºà¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØLa Cuisine Creole¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï¡ØÉü¹ïÈÇ ¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍýÆÉËÜ¡ÙCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹2017Ç¯¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º¤ÎÌ¾¥·¥§¥Õ¤äÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë²ÈÄí¤Î¼çÉØ¤¿¤Á¤«¤é½¸¤á¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍýËÜ¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©Æ²·Ð±Ä¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÁÍý¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Î´ñ¶º¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏËèÆü¤ÎÈÕ¼à¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ï»³¸ýÌôÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«Æü¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò°ìÆü¤Ë2ËÜ¡£²°Éß¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿¥À¡¼¥¹¤«¤òÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ó¡¼¥ë¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤ò5¡Á6¸Ä¡×¿©¤Ù¤¿
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ò¤Îºè¤Ç¤¢¤ë¡£È¬É´¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²«¶â²´Ã°(¤³¤¬¤Í¤Ü¤¿¤ó)¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¤è¤¯Î®¹Ô¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¾¾¹¾»ÔÆâ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬Éü¹ï¤ò»î¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢È¬±À¤æ¤«¤ê¤Î²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÀ½Ë¡¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¾åÀ½Çòñ²É´ÌÜ¤Ë¤Ä¤²«¿È4Î³¡¡Çò¶Ì»°Ìè¤¯¤é¤¤²«¿È¤ÈÇò¶Ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ê¹ç¤ï¤»ñ²¤ò´Ý¤á¾å²¼¤Ø»Ø¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤½¤ÎÃæ¤ØÆþ¤ì¼è¤ê¤À¤·¤Æ¾ø¤·äÆ¤ØÆþ¤ì¤Æ¾ø¤¹¤â¤Î¤Ê¤ê
¡ÊÂ¼¾å½Ó¼¡¡ØÏÂÍÎ²Û»ÒÀ½Â¤ÊýË¡»ÅÍÍÆÈ½¬°ÆÆâ¡ÙÂ¼¾å²Û»ÒÀ½Â¤½ê¡¡1897Ç¯¡Ë
Çòñ²¤ËÍñ²«¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢´Å¤¯¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¹â¤¤¤³¤È¤Ï³ÎÄê¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ò5¡¢6¸Ä¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë¼ò°û¤ß¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²øÃÌÏÃ¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÇ³ÎÁÊäµë¡É¤À¤Ã¤¿¤«
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Î¤Ï¡¢ËèÍ¼¿©¤Î¸å¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥Õ¥Æ¥ÉÕ¤¤ÎÍÎ¿©¤òÊ¿¤é¤²¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÇòñ²¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò5¡¢6¸Ä¤Ä¤Þ¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿©¤Ù²á¤®¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼¹É®³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Í¼¿©¤Î¸å¤Ï¡¢¥»¥Ä¤«¤éÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÊ¹¤¼è¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºÊ¤¬¸ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤ì¤ò±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤¹ºî¶È¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÍ×¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²°Éß¤Ë°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¥»¥Ä¤Ï23ºÐ¡¢È¬É´¤Ï18ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
²¼À¤ÏÃ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¼ã¤¤Æó¿Í¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£40ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤â¤¦ºÐ¤À¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Á¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÁêÅö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ê¤¨¤¿ÂÎÎÏ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©»ö¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÇ³ÎÁÊäµë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£±ì¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬±À
¤·¤«¤·¡¢·îµë100±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï±ç½õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Ç»°À¤ÂÓ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¶â¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤È½÷Ãæ¡¢Æó¿Í¤â²È»ö¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿©»ö¤¯¤é¤¤¼«Âð¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¼Ñ¿æ¤¤Ï¤«¤Þ¤É¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³À¸¤¸¤ë±ì¤ò¡¢È¬±À¤Ï¶ËÃ¼¤Ë·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£È¬É´¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ì¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢ËèÆü½ÐÁ°¡Ä¡Ä¡£ÁêÅö¤Î½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â±ì¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ì·ù¤¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬É´¤Ë¤ÏÉ÷Ï¤¤Þ¤ÇÃº²Ð¤ÇÊ¨¤«¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Ãº²Ð¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤Ì¤ë¤¤¤ªÅò¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤â±¨¤Î¹Ô¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£±ì¤Ï·ù¤¤¤À¤¬¡¢±ì´É¤ÏÂç¹¥¤
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ö±ì¤Ï·ù¤¤¤À¡×¤ÈÈò¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ì´É¤ÎÁÝ½ü¤âÈ¬É´¤ÎÌòÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎµÛ¤¤Êý¤âÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡£
ÉáÄÌ¡¢±ì´É¤ÏµÍ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇµÛ¤¤Â³¤±¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢È¬±À¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤êÂØ¤¨¡¢¤Þ¤¿µÛ¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤êÂØ¤¨¡£¤Þ¤ë¤Ç±ì´É¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£µó¤²¶ç¤ËÂ¾¿Í¤¬½Ð¤¹±ì¤Ï¥À¥á¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤¹±ì¤ÏOK¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÈ¬±À¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥Ä¤ÏÊìÀ¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢È¬±À¤Î»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¾¡¼ê¤µ¤ÏÅÙ¤òÄ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Á°¤Î²È¤«¤é°ì½ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤¿Ç¤Î°·¤¤¤À¡£¥»¥Ä¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²×¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½õ¤±¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿Ç¤ò¡¢È¬±À¤Ï²û¤Ë¤¤¤ì¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¤È¡¢¸åÇ¯¥»¥Ä¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡¦¾®Àô°ìÍº¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¹±Ê¸¼Ò¡¡1976Ç¯¡Ë¡£
¢£¤Ò¤Ã¤«¤¤¤Æ¤¤¿Ç¤òÄÉÊü
¤È¤³¤í¤¬¡¢È¬É´¤Î¸ì¤ë¤½¤Î¸å¤ÎÇ¤Î°·¤¤¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
°ìÅÙ¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÄÉÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÉ¿ÊÑ¤·¤¹¤®¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î½÷À¤Ê¤é¡¢É×¤¬¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤ÏÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤ÈÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ä¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤Î²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤âÈ¬±À¤Î°ì¹ñ¼Ô¡Ê´è¸Ç¼Ô¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ÊÀ³Ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÇÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥Ä¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÇÊÐ¶þ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤â°¦¤·¤¿ºÊ¤Î¥»¥Ä
¤â¤Ï¤ä¡¢ÊìÀ¤È¤«¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¡ÖÉ×¤Î¿È¾¡¼ê¤µ¤ËÊò¤ì¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ö½ã¿è¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÊì¡¦¥í¡¼¥¶¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÎÀ»Æ²¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¤¥³¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢ÍÍ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÊñÍÆÎÏ¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¥»¥Ä¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À23ºÐ¡£¤º¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤ÎÈ¬±À¤¬»Ò¶¡¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÇÊÐ¶þ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¡×¤È»ü¤·¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤ÎÉ×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëºÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
±ì¤¬·ù¤À¤ÈËèÆü½ÐÁ°¡¢±ì´É30¡Á40ËÜ¡¢Ç¤Ï°ì½Ö¤ÇÄÉÊü¡Ä¡Ä¸½Âå¤Ê¤é³Î¼Â¤Ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡×Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¤Þ¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢Àé¶âËü¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤¬À¤³¦Åª¤Êºî²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¿ÀÍÍ¤Î·Ã¤ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¤¥³¥Î¥ß¥¢¡ÊÆ±¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¿ÀÍÍ¤ÎÆ¯¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë