Cygames¡¢AI»Ò²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¼õ¤±À¼ÌÀ¡¡¡ÖÌµÃÇ¤Ç²èÁüÀ¸À®AI¤ÎÀ¸À®Êª¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡1·î14Æü¡¢X¾å¤ÎCygames¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Ê¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§note¡¢¼«Æ°¤Ç¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥Æ¥¹¥È±¿ÍÑ³«»Ï¡¡ËÝÌõÍÌµ¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÁªÂò²Ä
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎCygames¤Î¥²ー¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Î¥¢ー¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤È¼êºî¶È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²èÁüÀ¸À®AI¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÌµÃÇ¤Ç²èÁüÀ¸À®AI¤ÎÀ¸À®Êª¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿AIµ»½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò¡ÖCygames AI Studio¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤è¤ëSNS¾å¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖCygames AI Studio¡×¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖAI¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¢¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥²ー¥à¶È³¦¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤À¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤¤¤Ä¤âCygames¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£
¤³¤Î¿ôÆü¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¸½¾õ¤ÎÀ¸À®AI¤¬»ý¤ÄÌäÂê¤ä¼Ò²ñÅªµÄÏÀ¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢´Ê°×Åª¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤éÊ¸²½¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂº¸·¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤ÆÁÛ¤¤¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎCygames¤Î¥²ー¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢ー¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤È¼êºî¶È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²èÁüÀ¸À®AI¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÃÇ¤Ç²èÁüÀ¸À®AI¤ÎÀ¸À®Êª¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
²þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉÔ°Â¤ÈÈá¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂº½Å¤·¡¢¿Í¤Î¼«Í³¤ÊÁÏºî¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë