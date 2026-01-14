Ê¬¸ü¤¤·ü¾Þ¶â¥²¥Ã¥È¡Ö¤â¤Ï¤ä¹¼±ñ¡Ä¡×¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î2ÆüÏ¢Â³¶âÀ±¤ËÁûÁ³¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ç»ÍÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¶âÀ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï13Æü¤Î»°ÆüÌÜ¤Ë¤â¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ë¾¡¤Á¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±¤Ë¡£ºòÇ¯11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¤âÂç¤ÎÎ¤¤Ë¾¡Íø¡£¤Þ¤ÀÂç¶ä°É¤Î·ë¤¨¤Ê¤¤¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Æ¬¤Î24ºÐ¤¬Ï¢Æü¹ñµ»´Û¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ë¤ÏÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ü¾Þ¤ò¹Ô»Ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£º£¾ì½ê¤Î·ü¾Þ¿½¤·¹þ¤ßÁí¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë128¼Ò3469ËÜ¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï¡¢15Æü´Ö¤Ç·×375ËÜ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ìÈÖ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î·ü¾Þ´ú¤¬ÅÚÉ¶¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ê¤É¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿°ìÈÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ü·ü¾Þ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡ÄºÇ¹â¤ä¤í¤Ê¡×¡Ö·ü¾Þ¶â¤ÎÂ«¤â¤¹¤²¡¼¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ë·ü¾Þ¶â¤ÎÂ«¡¢¤â¤Ï¤ä¹¼±ñ¡Ä¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¡£·ü¾Þ¶âÉõÅû¤ÎÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤ë¤Û¤É¤Î·ü¾Þ¤â±Ç¤¨¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤Î¸½¶â¤Ï½¾Íè¤Î3Ëü±ß¤«¤é1Ëü±ß¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÎÏ»Î¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ç¤¢¤ë1ËÜ6Ëü±ß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ü¾Þ¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë