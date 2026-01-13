三代目 J SOUL BROTHERSが、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年のロードマップをLDHのデジタルコミュニケーションサービス『CL』の特別番組内で発表した。

三代目 J SOUL BROTHERSは、2025年11月10日に15周年を迎え、同年10月4日、5日には自身初の単独スタジアムライブを大阪 ヤンマースタジアム長居にて開催しており、今回、ファンからのリクエストに応えて『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE“JSB FOREVER ～ONE～”』と題したスタジアム公演を4月11日、12日に東京 味の素スタジアムにて開催。今夏にはドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND ～FOREVER～”』の開催も決定した。

また、3月18日にリリースするミニアルバムのタイトルがスタジアム公演のタイトルとリンクした『ONE』に決定。リード曲「Through The RAIN」が2月27日に先行配信される。さらに、昨年開催されたドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”』のライブ映像作品が3月25日に発売されることも発表され、今秋にはニューアルバムのリリースも予定している。

くわえて、ファッション誌『Numéro TOKYO』とのスペシャルコラボレーションも決定。2026年の活動についてEXILE NAOTOは「今年は15周年ということでMATEのみんなと創ってきた歴史をお祝いする年でもあります。その締めくくりと、さらにこの先一緒に歴史を創っていこうという僕らの決意も含めてLIVEで感じてもらえたらと思います。」とコメントしている。

なお、スタジアムライブのチケット先行は三代目 J SOUL BROTHERSの公式ファンクラブにて1月19日15時より抽選予約がスタートする。

＜EXILE NAOTO コメント＞

昨年大阪でもスタジアムライブをやらせてもらいましたけど、「東京はないの？」という声をみなさんから多数いただきまして、僕らとしても本当に待ちに待った、スタジアムライブを東京でもやりたいという気持ちがあったので本当に楽しみです。今年は15周年ということでMATEのみんなと創ってきた歴史をお祝いする年でもあります。その締めくくりと、さらにこの先一緒に歴史を創っていこうという僕らの決意も含めてLIVEで感じてもらえたらと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）