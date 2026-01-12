高校サッカー選手権決勝の入場者数は歴代最多の6万142人！…6万人超えは大会史上初
第104回全国高校サッカー選手権大会は12日に決勝戦が開催。会場となった東京の『MUFGスタジアム（国立競技場）』には6万142人の観衆が詰めかけ、決勝戦が成人の日固定となった第81回大会以降の最多動員数を記録した。
ともに初優勝を目指す神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）による決勝戦のチケットは完売し、6万142人もの観衆が詰めかけた。第81回大会以降の最多動員数であった前回第103回大会決勝の前橋育英（群馬）vs流通経済大柏（千葉）の5万8347人を上回り、歴代最多記録を更新した。入場者数が6万人台に到達したのは史上初となっている。
また、今大会の合計入場者数は38万7252人に到達。こちらも前回第103回大会の35万7484人を上回り最多記録を更新している。
これまでの高校サッカー決勝戦の観客動員数の上位は以下の通り。
◼︎第103回大会：5万8347人
前橋育英（群馬） 1−1（PK：9−8） 流通経済大柏（千葉）
◼︎第98回大会：5万6025人
静岡学園（静岡） 3−2 青森山田（青森）
◼︎第102回大会：5万5019人
青森山田（青森） 3−1 近江（滋賀）
