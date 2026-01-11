大量消費にも！残念みかんをおいしく食べるワザ3選
寒さが増し、みかんがおいしい季節になりました。今回は、みかんが大量にあって消費できないときや、味がイマイチのものに当たってしまったときにおすすめのレシピを3つご紹介します。
▼すっぱいみかんはゼリーがおすすめ
みかん果汁にゼラチンを加えて固めるだけの簡単ゼリー。砂糖やはちみつの量を調整してお好みの甘さに仕上げられるのも嬉しいです。
※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください
▼アレンジ自在！まるごとコンポート
皮をむいたみかんを重曹でゆでると薄皮がきれいにむけます。まるごとコンポートにするので、食べるときはお好みにアレンジして。
▼大量消費に◎みかんマーマレード
みかんの皮と実で作るマーマレード。みかんがたくさんあるときにおすすめです。
残念なみかんでも活用方法はたくさんあります。お好みの甘さに調整できるのもうれしいところ。食べきれないときにも保存がきくのでおすすめです。ぜひお試しください。
画像提供：Adobe Stock
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。