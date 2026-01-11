バスタブで仰向けになっているところを飼い主さんに見つかっちゃって…？まるで湯船につかってリラックスしている人間のようなあられもない姿で横たわる猫ちゃんのほほえましい光景は35万9千回を超えて表示され、2万7千件のいいねが寄せられることとなりました。

なぜここに？

X（旧Twitter）アカウント『@moon09_take』に投稿されたのは、猫ちゃんが空っぽのバスタブの中でへそ天（おなかを天井に向けて寝そべっている状態のこと）スタイルをしている一枚です。写真に登場するのは、白と茶トラ模様を持つ2歳の猫ちゃん（約8kgの男の子）です。

この日、飼い主さんがふとお風呂場をのぞいてみられたところ、猫ちゃんがバスタブの中でごろんと仰向けに寝そべっていたのだそうです。飼い主さんと目が合った瞬間、「何がいけないのかわからない」とでも言いたげな様子の“きょとん顔”を披露してくれたのだとか。

日常に潜むユーモラスな瞬間

猫ちゃんは、両方の前足を軽く折り曲げ（うらめしやポーズ）、後ろ足は2本ともピーンと伸ばして、バスタブの4分の3ほどを占拠しながらすっかりくつろいだ様子だったといいます。バスタブの冷たい感触が心地よかったのか、囲まれた空間に安心感を覚えたのか、猫ちゃんがバスタブにインした理由はわかりませんが、そのシュールな光景はたくさんの人々に笑いをもたらすこととなったのでした。

この猫ちゃんは、他にも6匹の猫ちゃんたちと一緒に生活をしており、その様子は日々見る人に元気と癒しを届け続けてくれています。

Xアカウント『@moon09_take』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「バスタブの半分以上の長さがあってさすがに笑ってしまったw」「うっすらピンク色のお腹がたまらんですw」「広くて居心地が良さそうですね」「一緒に入りたいですw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

