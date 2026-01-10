King & Prince¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡ª¡Ô3¿ÍÃ¦Âà¸å¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Õ¡ÔÆü¥Æ¥ì¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Õ
¡¡King & Prince¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤¬3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¤À¤¬¡Ä¡ÊÈÖÁÈ¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ËÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈÖÁÈÊÔÀ®¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¹¥Ä´¤À¤¬¡Ä
¡¡ºòÇ¯12·î24Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î郄¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¼«¤é´ë²è¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢À©ºî¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤¿°ÕÍßºî¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø±Ç²è¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Á´12¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¿åÌîÎÉ¼ù¡¢50TAÌ¾µÁ¤Ç·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÄó¶¡³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢»£±Æ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÄ¹Æü¿ô¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯Çä½é½µ¤Ç25ËüËç¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡1·î¤«¤é¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤È郄¶¶¤Ë¤è¤ë2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼õÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÇÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿´ä¶¶¸¼¼ù¤ÎÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤Î¤Ï¡¢21Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
SMAP¤äÍò¤Ë¼¡¤°Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·ÑÂ³¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØKing & Prince¤ë¡£¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤é¹¥Ä´¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¸µÃ¶¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï°ì»þ40Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»ëÄ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SMAP¤äÍò¤Ë¼¡¤°¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿22Ç¯11·î¡£´ßÍ¥ÂÀ¡Ê30¡Ë¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê28¡Ë¤Î3¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤òÅÅ·âÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ö±ÊÀ¥¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç5¿Í¤Ç¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤Î°Õ»×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°¦¤·¤¿¡Ø¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤È2¿Í¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Ê¤¼¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤«
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸½ºß¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿king & Prince¡£Á°½Ò¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë23Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¤À¡£Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¼Á¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¿Ìî¤ò´Þ¤á3¿Í¤ÎÃ¦Âà¤Ï¤«¤Ê¤ê¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·»á¤¬¡Ø²æ¡¹¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¹¥Ä´¡Ù¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ØÇ®ÎÌ¹â¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¡¢»ëÄ°Î¨¤âÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¿··ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢2¿Í¤¬¿¦¶ÈÂÎ¸³¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
