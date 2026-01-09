1月8日までに、女性アイドルグループME:Iの元メンバーである飯田栞月が自身のInstagramを開設し、SNSを中心に話題になっている。

「飯田さんは、2023年に開催された日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で見事選ばれ、ME:Iのメンバーとなりました。しかし、2025年10月に同じ事務所の先輩にあたるボーイズグループ『JO1』の大平祥生さんとの二股スキャンダルが報道され活動を休止。その後、2025年12月31日をもって、グループの他のメンバー（COCORO、RAN、KOKONA）と共に脱退することを発表していました」（芸能ジャーナリスト）

初投稿で、飯田は直筆のメッセージの画像を添えた。本文には、これまでの騒動をお詫びした上で

《本来は、Instagramを開設する予定はありませんでした》

《ですが最近、なりすましが非常に増えており、それによって応援してくださっている皆さんが振り回されてしまっている状況を知って、強い危機感を覚え、このアカウントを開設することにしました》

と、新たにアカウントを開設した経緯を説明。あくまで“混乱防止”のための開設であることに理解を求めた。

「さらに同日にアップされたストーリーズには、飯田さんの自撮りショットが投稿されました。2枚の自撮りを掲載し、《本人です。栞月です》とコメントを添え、彼女のアカウントであることを強調。口角をあげ、微笑む表情も見せていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

活動休止後、彼女が自身の近影を公開することはこれが初めてとなる。アカウント開設と近影投稿に対し、SNSでは賛否が割れている状況だ。

《自分がやったことの重みをわかっていればインスタ作らん》

《インスタ開設する理由はどこにあるの？？？？？》

《自撮りからインスタやる気満々に見える》

寄せられるコメントの中には、混乱防止と言いながらも自身の写真をあげることに疑問の声もあった。

そして9日、新たな投稿がなされた。そこには白いワンピースを着用した金髪の飯田が横向きで笑顔を見せる写真がアップ。同時に、今後の動きについても言及した。

「冒頭には、《これからしばらくの間、更新は控えさせていただきます》と、今後の方針を明かしました。脱退した他の3人のメンバーも個人アカウントを開設しており、時期が来たら本格的に投稿を始める意図かもしれません。なりすましを防ぐ目的もあるのかもしれませんが、前向きに活動を再開していきたいと伝えたほうが理解を得られたかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

まだまだ未来のあるアイドル。奮起してほしいものだが……。