NVIDIA（エヌビディア）が、AIを活用したアップスケーリング技術DLSS（Deep learning super sampling）の最新版「DLSS 4.5」を発表。昨年リリースされたDLSS4のアプデ版という位置付けで、画質とフレーム生成が強化されたのが特徴です。

DLSSとは、AIを活用して低解像度のフレームを高品質にアップスケールし、パフォーマンスを向上させる技術。レンダリングするフレームとフレームの間に、AI生成フレームを低遅延で組み込めるのも魅力。これによって、フレームレートが素の状態よりも上がります。フレームレートが高い＝ゲーム映像がよりスムーズになるということ。

DLSS4.5は、昨年発表のDLSS4よりも当然高性能。

「Dynamic Multi Frame Generation」と「6X Multi Frame」技術によって、1フレームにつき最大5フレームを生成・挿入可能、つまりフレーム数が6倍になるということです。

DLSS4は4倍だったので、0.5モデルアプデとはいえ大きな変化。これによってフレームレートは最大240FPS超えも可能に（パストレーシングありGeForce RTX 50シリーズ使用の場合）。

GeForce RTX GPUユーザー（RTX 40含む）は、NVIDIAアプリからDLSS設定を「DLSS4.5」に今すぐ変更可能。フルリリースは1月13日を予定。

ただし今使えるのは「Super Resolution」技術。DLSS4で一部ゲーマーから挙がっていた光のエフェクトに違和感があるという声を元に、特に光に注力してアプデされた仕様です。前述の「Dynamic Multi Frame Generation」と「6X Multi Frame」のリリースは今年春を予定しています。

