この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歴史解説チャンネル「江戸ざんまい」が、「江戸将軍の妻だけが使える！究極のトイレ「万年」の驚きの実態とは？」と題した動画を公開。江戸城大奥に存在した特別なトイレ「万年」を通じて、徳川幕府が実践していた徹底的な健康管理と情報統制の実態を解説した。



動画ではまず、大奥が将軍の妻である「御台所」を頂点とする、厳格な階級社会であったことを説明する。その中でも最も格式高い場所が、御台所の居住空間である「御殿向」であり、そこに将軍や御台所専用のトイレ「万年」が設置されていたという。



この「万年」の最大の特徴は、単なる排泄のための場所ではなく、「国家の最高機密を扱うための医療監視システム」であった点にある。使用者の排泄物は「ご秘箱」と呼ばれる漆塗りの箱で回収され、即座に奥医師のもとへ運ばれた。奥医師は排泄物の色や硬さ、内容物などを詳細に検便し、そこから体調の変化や病気の兆候を読み取っていたのだ。



なぜこれほど厳重な管理が必要だったのか。それは、将軍家の世継ぎを産むことが期待される御台所の身体が、「幕府の存続を左右する国家の財産」と見なされていたからである。妊娠の兆候や健康状態は、政局に大きな影響を与えかねない最高機密情報であり、その管理は極めて重要な政治的意味を持っていた。「健康管理はすなわち機密管理だった」と動画は指摘する。この万年システムは、江戸時代の高度な衛生技術と、幕府の安定に直結する健康管理の必要性から生まれた、究極のプライバシー管理の形だったのである。