10秒で熟成感ある風味に変わる。安価なワインもこのマドラーでかき混ぜるだけ
値段がお手頃なワインを買ったら、渋みが強くて飲みにくかった...そんな経験、ありませんか？
そこで、チェックしておいてほしいのが、「魔法のマドラー」。
これは、たった10秒かき混ぜるだけでワインの口当たりをまろやかに変えてしまうという要注目のマドラー。ワイン好きはもちろんときどきしかワインを飲まないという人にこそ、騙されたと思って一度使ってみてほしいアイテムです。
水処理のプロが生んだ金属触媒技術
このマドラーを開発したのは、滋賀県で約70年にわたり廃水処理事業を手がけてきた企業。
琵琶湖の水質を守り続けてきた環境のプロフェッショナルが、湖の水質改善のために研究してきた金属触媒技術。この技術が飲み物の風味も変化させることを発見したことから、ワインマドラーとして技術を応用、製品化されたというわけなのです。
ステンレス表面に施された特殊加工が飲料中の不純物を吸着、苦味や酸味をやわらげてくれるという仕組みになっており、専門機関による官能評価試験においても、“まろやかになり、角が取れた。” “甘くてフルーティーになった。” といった結果が出ています。
燕三条の職人技が光る、美しいデザイン
機能だけでなく、見た目の美しさも「魔法のマドラー」の魅力のひとつ。
プロダクトデザイナー秋田道夫氏が手がけた洗練されたフォルムは、くびれのない直線で構成された、シンプルなデザイン。日本屈指の金属工芸の町、新潟県燕三条で製造されており、長い歴史に裏付けられた熟練の技によって、一本一本ていねいに仕上げられています。
研磨方法の確立だけで約3ヶ月を費やしたという造形へのこだわりにも、要注目です。
使い方は実にシンプル
グラスに入れてゆっくり10〜15回かき混ぜるだけという、至ってカンタンな使い方の「魔法のマドラー」。ワインはもちろん、焼酎やウイスキー、コーヒーやジュース、さらにはお水まで、液体なら何にでも使えます。
サイズは、背の高いグラスにも対応できる「220mm」と、持ち運びに便利なコンパクトサイズ「170mm」の2種類をラインナップ。
専用のアウトドアケースもあるので、キャンプやピクニックにも手軽に持っていけます。
黒を基調としたパッケージになっており、大切な人への贈り物にもピッタリです。
いつもの一杯がちょっと特別になる、そんな体験を与えてくれる「魔法のマドラー」の詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。
