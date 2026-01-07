この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アンティークコイン専門家の「アンティークコインマニア」が、自身のYouTubeチャンネルで「【極楽鳥に日本銭も!!】12月の新着コインを一挙大公開いたします！」と題した動画を公開。1887年発行の希少なヴィクトリア女王の金貨をはじめ、人気の「極楽鳥」デザインのコインや日本の旧5円金貨など、新たに17枚のコインが入荷したことを発表した。



今回の新着コインの中でも、渡辺孝祐氏が特に注目したのは、ヴィクトリア女王に関連する金貨やメダルである。1887年のみ発行された「ジュビリーヘッド」デザインのプルーフソブリン金貨は、発行枚数が800枚に満たない希少品だ。渡辺氏は「Deep Cameoがつくのはなかなか珍しい」と述べ、コイン表面の美しいコントラストを強調した。また、女王の戴冠60周年を記念した1897年のダイヤモンドジュビリー金メダルや、ウナとライオンのプルーフセットに含まれていた1839年のソブリン金貨など、歴史的価値の高い品が紹介された。



デザイン性の高さで人気の「極楽鳥」シリーズからは、1894年ドイツ領ニューギニア発行の10ペニヒ銅貨と1/2マルク銀貨が入荷。渡辺氏は銅貨について「復刻版と全く雰囲気が違うので、ぜひオリジナルを1枚持っていただきたい」と語り、アンティークコイン入門者にも手が出しやすい価格帯であることをアピールした。このほか、古代コインの代表格であるアテネのテトラドラクマ銀貨や、アレキサンダー大王のスターテル金貨なども紹介された。



さらに、日本の旧5円金貨のハイグレード品も複数登場。明治3年（1870年）、4年（1871年）、5年（1872年）発行の金貨がずらりと並び、渡辺氏は「さすが66という光沢で美しい」と、その保存状態の良さを高く評価した。