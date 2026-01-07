2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺人事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、12月末までに累計で1万2000件を超えたことが分かりました。

【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供、1万2000件超える 関東で目撃情報最多、懸賞金は800万円 県警「引き続き協力を」

1万2029件のうち「八田に似ている男を見た」など、八田與一容疑者に似た者の目撃情報は、1万1363件にのぼっています。12月は249件が寄せられ、去年の同じ時期とほぼ同じ数となっています。

＜地域別＞

関東：4268件

九州：1497件

近畿：1491件

大分県内：673件

そのほかの地域：2353件

また、インターネット上の動画や画像などに関する情報は1081件です。

＜情報提供数＞2025年6～12月 （）は2024年

※6月は殺人と殺人未遂容疑で新たに逮捕状

6月：706件 （446）

7月：515件 （665）

8月：238件 （382）

9月：233件 （460）

10月：210件 (503)

11月：278件 （467）

12月：249件 （250）

月平均 347件 (453)

県警捜査1課「情報は確認作業を行っている。引き続き提供を」

八田容疑者は2022年6月、別府市の県道で停車中のバイクに軽乗用車で追突し、大学生2人を死傷させ、現場から逃走した疑いが持たれています。

八田容疑者は事故後、現場から裸足で走って逃走し、約2キロ離れたヨットハーバーで足取りが途絶えました。事件直前には、八田容疑者と亡くなった大学生との間でトラブルがあったこともわかっています。

有力な情報提供者には公的懸賞金として300万円が支払われ、遺族による私的懸賞金500万円も含めると上限額は800万円に上ります。

県警捜査1課の松尾茂郎次席は「寄せられた情報は、必要に応じて確認作業をしています。引き続き情報提供をお願いします」と協力を呼びかけています。

情報提供先：【大分県別府警察署】0977-21-2131