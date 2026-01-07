東京都・新宿の焼肉店「新宿焼肉 ホルモンいのうえ」が2026年1月6日、インスタグラムを通じて「店舗における衛生管理不備に関するお詫びとお知らせ」を公開した。

「えっ！ やばいやばいやばい、本物じゃん」

ホルモンいのうえをめぐっては、店舗のカウンターの上にネズミが乗り、焼き台や紙ナプキンの周囲をうろつく様子を映した動画が2日までにTikTokに投稿された。

「焼肉きたらねずみ落ちてきたWWWWW」として公開された動画で、「#歌舞伎町 #炎上」とのハッシュタグも添えられている。

長いしっぽを伸ばし、じっと佇むネズミを見つけた客の男性は、やや困惑した声色でカウンター内の店員に「えっ、すいません、これニセモノっすよね？」と質問。淡い茶色のネズミで、小皿ほどのサイズに見える。

ネズミが動き出すと、「えっ！ やばいやばいやばい、本物じゃん」と驚いた様子だ。女性客も「ひゃっ！ やばい、死ぬ」と悲鳴をあげた。ネズミは落ち着いた様子でカウンターを歩き回っている。

男性客はカウンターの中の店員に「すいません、ネズミおるっすよ」と声をかけるも、カウンターの壁が高くなっているため店員からはネズミが見えなかったようだ。状況が伝わっていないのか、店員は困惑した表情を浮かべていた。

男性客は、カウンター上に置いていた財布を慌てた様子で回収していた。

TikTokに投稿された動画はXなど他のSNSでも拡散され、衛生状態をめぐる批判が相次いだ。

「営業停止等の指導には至りませんでした」

ホルモンいのうえは6日、インスタグラムに謝罪文を公開した。

「この度、2026年1月2日（金）の営業時間中、店内にネズミが出没するという事態が発生いたしました」と報告し、「当日ご来店中のお客様、ならびに日頃より当店をご利用いただいているお客様には、多大なる不快感とご不安をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「今回の事態を重く受け止め、過去から直近までと今後の対応についてご報告をさせて頂きます」とし、25年12月から1月5日までの対応を説明した。

25年12月7日および21日には「定期での専門業者での駆除薬剤の散布」をしていたが、26年1月2日に事案が発生。3日には「報告と清掃業者への依頼と営業終了後の殺菌消毒の実施」をした。4日には「弊社ホームページにて謝罪文と対応の掲載」をし、5日に「保健所の調査・報告」を行ったという。

「保健所に対し事実確認と対応について報告を行い営業停止等の指導には至りませんでした」としつつ、「万全を期すため、1月6日7日最終的な衛生環境の確認と対策を行うため営業を取りやめ専門業者にて除菌清掃と再発防止を徹底的に行います」とした。

今後については、「定期的な専門業者による点検回数を増やし、お客様に安心してお食事を楽しんでいただける環境づくりに全力を尽くしてまいります」としている。