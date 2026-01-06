来オフのMLB挑戦者は誰か　米記者が選んだ“目玉”の日本人4選手「すでにスカウトのレーダーに入っている」

ドジャース戦でも好投を見せた才木への注目度は高い(C)Getty Images

MLB移籍市場では、今オフも日本人選手の名前が大きく取り沙汰された。一方で、はやくも来オフで渡米の可能性があるNPBプレーヤーの名前が、米国メディアを賑わせている。

【動画】大谷翔平との真っ向勝負で圧倒！ 阪神・才木の快投シーンをチェック

スポーツサイト『FANSIDED』のクリス・ランダース記者が現地時間1月4日、2026年シーズン終了後でのメジャー挑戦が有力視される日本人選手について特集記事を配信。トピックでは、才木浩人（阪神）、宮城大弥（オリックス）、牧秀吾（DeNA）、平良海馬（西武）の4選手を紹介している。

すでにメジャー移籍への意向を表明している才木について同メディアは、今オフで阪神球団がポスティング制度の利用を認めなかった経緯にも触れており、「（球団が）2年連続で却下するとは考えにくく、来オフには健全な市場を形成する存在になるはずだ」と指摘する。

また、25年シーズン開幕前に行われたドジャース戦での好投も振り返りながら、「すでにMLBのスカウト陣のレーダーに入っていることも分かっている」と米国内での評価の高さも強調。さらに、投手としての特徴として、「ひとつはエリート級の制球力、もうひとつは世界中の打者が対応に苦しんできた決め球のスプリットだ」などと説いている。

続けて、宮城に対しては年齢もフォーカスしており、「今年25歳となり、契約面の制約なくメジャー挑戦が可能になる」と主張。その上で、「オリックスが1〜2年待つ選択をする可能性もあるが、若さ、多彩な球種、そして左腕という条件を考えれば、需要が尽きることはない」と論じている。