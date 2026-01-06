この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【大興奮!!】ヘリテイジオークション香港 HKINFプレビュー|入札代行受付中!!」と題した動画を公開。12月6日から8日にかけて香港で開催される「ヘリテージオークション香港（HKINF）」に出品される注目コインをプレビューした。



今回のオークションは香港のコインショーと同時に開催されるもので、渡辺氏は「香港だったら比較的日本からも行きやすいですので、もし興味のあるコインがあったら現地に行って見て参戦してみるのも面白いかなと思います」と語った。



オークションの目玉の一つとして、渡辺氏は伝説的な個人コレクション「Pehファミリーコレクション」からの出品を挙げた。特にLOT35129 の「明治3年 1厘パターン銅貨 MS63 RB」や、LOT35155の「昭和61年 10万円金貨 MS68」を紹介。昭和の金貨については「地金の上昇もあってかなり金額が高くなってきているコイン。せっかく買うんであれば、こういうラベルが特別なものをお買い求めいただくのも面白い」と解説した。



また、英国コインからはLOT36109の「1847年 ゴシッククラウン銀貨 PR61」や、LOT36111の「1839年 ウナとライオン金貨 PF60 CAMEO」といった人気コインが出品される。特にゴシッククラウンは「ものすごくブルートーンが美しい」と称賛した。



さらに今回のオークションはアジアのコイン、特にロシアコインが多数出品される点も大きな特徴だ。動画の後半ではロシアコイン専門家の怜子氏が登場し、「ジュネーブコレクション」と呼ばれる希少なロシアコイン群を解説。LOT34010の「イヴァン5世・ピョートル1世 ソフィア金貨」などを紹介した。ただし、ロシアコインについては、米国への輸入時に35%の輸入関税が課されるなどの注意点があるため、入札を検討する際は詳細を確認する必要がある。



ヘリテージオークション香港（HKINF）は12月6日から8日まで開催される。日本からもアクセスしやすい香港での開催ということもあり、希少なコインを求めるコレクターにとって見逃せない機会となりそうだ。