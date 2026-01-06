健康志向の高まりから、「米粉」を暮らしに取り入れる人が増えてきました。そんな人気な米粉を使った、かわいいクッキーをつくってみませんか？ オンラインでオーガニック料理教室「白崎茶会」を主宰する白崎裕子さんに、新刊『白崎茶会 植物生まれのフライパンおやつ』（扶桑社刊）より、フライパンでつくれる「米粉のバニラクッキー」レシピを教えてもらいました。

※ この記事は『植物生まれのフライパンおやつ』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています

【写真】手で丸め、三日月形にする

オーブンも抜き型も使わず、クッキーが完成！

三日月形がかわいいバニラキプフェルは、口に入れるとほどけるクッキーです。そもそも米粉のクッキーをフライパンで焼くのはなかなか難しいのです。焦げやすく、くずれやすい。かといって長く焼けば、ガリガリの食感に。でも、この方法なら問題なし。焦げずにサクサク＆ホロホロに仕上がります。 アーモンドプードルの代わりに、好みのナッツを細かくして使ってもおいしいですし、生地にスパイスを入れてもいいですね。

●口のなかでほどける食感！「バニラキプフェル」

【材料（12枚分）】

A[米粉（製菓用）、コーンスターチ、アーモンドプードル各30g てんさい糖20g 塩ひとつまみ]

ココナッツオイル（無香タイプ・溶かしたもの）50g

バニラエキストラクト 小さじ1/2

てんさい糖 適量



＜下準備＞

・クッキングシートを26〜28cmの円形に切っておく

【つくり方】

（1） 生地をつくる

ボウルにAを入れてヘラで混ぜ、ココナッツオイルを加えてよく混ぜてなじませる。

（2） ひとまとめにする

バニラエキストラクトを加えてムラなく混ぜ、生地をひとまとめにする（バニラエキストラクトの代わりにラム酒を加えてもおいしいです）。

（3） 形をつくる

生地を12等分にして、手でギュッギュッと握って空気を抜くようにして丸め、指先で押し固めるようにして7〜8mm厚さぐらいの三日月形に成形する。

（4） 焼いて冷ます

フライパンにクッキングシートを敷いて3を並べ、フタをしてごく弱火で10分焼く。火を止めてフタをあけ、そのまま15分ほどおいて冷ます（10分焼いたあとは、クッキーが冷めてかたくなるまで触らないようにしましょう）。

（5） 返して焼く

生地を手でそっと返し、フタはせずにごく弱火でさらに10分焼き、火を止めてそのまま冷めるまでおく。

（6） てんさい糖をまぶす

冷めたら取り出し、てんさい糖をまぶす。

ちょっと不格好になっても大丈夫。つくる人によっていろんな形に仕上がるのも、キプフェルのかわいいところだと思います。もちろん、三日月形にしなくても、丸でも三角でもおいしいです。

※ 「バニラキプフェル」はESSE2月号の別冊付録には収録されていません