¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿ÁèÃ¥Àï¤Ë»²Àï¡¡¥·¡¼¥Ï¥óÊü½Ð¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Îºòµ¨ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¡Ö¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈºÇ¿·¾ðÊó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¿ô¿Í¤Î£Æ£ÁÁª¼ê¤ä¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤ÈÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥óµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤È¤Î¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¸ò¾Ä¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÎ¾µåÃÄ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎÇ¯Êð£¸£°£°Ëü¥É¥ë¤òÉéÃ´¤Ç¤¤ëÄãÍ½»»¤ÎµåÃÄ¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ïºòµ¨¡¢£±£·£¶²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢£±£·¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£°¡¢£²£°£´Ã¥»°¿¶¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ú¥é¥ë¥¿¤òÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¸«ÊÖ¤ê¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë¡¢¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ï¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¥µ¥¤¥È¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£ºòµ¨£±£µ»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£¶¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£²¡¢£·£³²ó£±¡¿£³¤Ç£¸£¹Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊºòÇ¯¡Ë£±£°·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÎÏÈ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïµß±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ËÉÙ¤À¤«¤éÂç·¿Êä¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¾Íè¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏºÇ¸å¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤À¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥·¡¼¥Ï¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£