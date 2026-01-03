食楽web

●いよいよ2026年がスタート！あなたの上半期の運勢は？ あなたの生まれ月で運勢をチェック！ 人生という道で迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

占ねこ先生は問います。「みなさんの心の奥にある本当に望む幸せ」を。唯一無二の“私”になれるヒント、日々自分らしく笑顔で生きるためのアドバイスを。カードに良いも悪いもありません。必ずあなたに届けたいメッセージがあるから出てきてくれています。時にあなたの心の奥にかかった鍵を解き放つために。

太陽は太陽、月は月、悪魔は悪魔、私は私。

時にカードたちは大きなインスピレーションを与えてくれます。そんなインスピレーションも交えてリーディングする占ねこタロット。面白がって日々のヒントにしてみてください。（占ねこ先生）

7月生まれのあなたは「法王 逆位置」

あなたの思っていることを声に出してください。

今あなたが思っていること、あなたの理想、信念。声に出して伝えてみてください。それは一人で声にだす独り言ではなく、かといって友人だけではなく、できたらその先の第三者に伝える。

もしかしたら今まであなたは伝えたいことがあっても、声を大にして広く伝える勇気がなかったのかもしれません。だけど今回いよいよそれをする時だ、とカードが言っています。

腹を括って伝えてみましょう。

幸い現代には自分を表現するツールがたくさんあります。SNSやブログ、自分が使いやすいツールを使っていいので、ぜひ「伝える」をしてみてください。

ただ大切なのはあなたの信念がそこにちゃんと宿っていること。例えば、だらだら日記風に書くのではなく、日記だってもちろんいいのですが「自分はこうありたい」「世の中をこういうふうによくしたい」「自分の発信を通して人に〇〇を与えたい」、そういって信念をもって伝えてみてください。

信念という言葉だとちょっと構えすぎる人は、何かテーマ、みたいな感じでもいいです。一貫しているとより伝わると思います。

これを読んでいるあなたは多分すでに思うことがあったり、自分の得意があったり、そういう人が多いんじゃないかと思うんです。そうじゃなくても日々のほっこりを見つけるのが上手い人、楽ちんを見つけるのが上手い人、お得が得意な人。

そういうのって自分では大したことがないと思っていても、それらを人に渡したとき、それはちゃんと「愛」になります。

伝える、発信する、ってちょっと勇気のいることだと思いますが、そんなに構えずにはじめてみてください。ただ、この時期ちょっとした揺らぎもあるので、SNSコメントなどは礼儀を大切にした上で、しっかり線引きをして関わるようにしましょう。

（仕事運）

臆病風に吹かれそうになるので、言いたいことはしっかり伝える。自分の信念にそぐわないことは、はっきりと「NO」と言おう。

（恋愛運）

ちょっと孤独を感じそうになるかも。やみくもに動き回らないで自分を信じて。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

ブログやSNSを使ってみる

8月生まれのあなたは「月 逆位置」

自分の周りにモヤモヤとあった霧がすっと晴れて、すっきりとした日々を過ごせそう。年末、なんかこうスッキリしないな～だったかもしれませんが、やっとすっきり、気持ちよくスタートできそうな新年です。

この時期の8月生まれさんは憑き物が取れるように、軽やかになっていきます。憑き物って大袈裟かもしれないけど、なんか視界が明るくすっきりしていく感じ。ただ今までの不快な感じって、自分が呼び込んでいたり、自分で視界を暗くしていたりすることが多々あります。

多分ね、きっとね、それに気がつくよ。

往々にして人って疑心暗鬼になったりする。ちょっとしたことがきっかけで、ありもしないことまで想像してザワザワしたり。ほんとはね、現実は今本当にあなたの周りにあることだけ。なんだよね。だから、ありもしないことまで想像しなくてもいいじゃーん。今を楽しめばいいじゃーん♩ それだけだよね！ ってそうなっていける。

本当に必要なものは今だけ。ここだけ。

そうやって自分が自分の真ん中にセットされたら、地に足がついて、地に足がついたら、ちゃんと顔をあげて進むことができて、顔を上げたら太陽が出ていた。そんな展開になるはず。

月が沈んだら、次は夜明けだよ。

この時期、無駄な思考を呼び込みそうな物もどんどん処分して断捨離してね。

（仕事運）

不安な状況から抜け出せそう

（恋愛運）

目の前の相手のいいところをちゃんとみて

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

レモン／断捨離

9月生まれのあなたは「節制 逆位置」

年が明けてしばらく、安定した生活を送れていて幸せだと思っている反面、なんだかちょっと落ち着かない、ちょっと心の奥にザワザワがある。そんな気持ち感じるかもしれません。

それは潜在的にあなたに必要な変化の訪れを心の奥で感じ取って、不安になっているのかも。その変化は今は目に見えないし、なんであるかはわかりません。

でも私たちが生きて時が進んでいる限り、少しずつ、必ず変化しています。

だけど、その変化が時に怖い時もある。年明けから始まるしばらくの間、年が開けて年が変わるという変化、学生さんなら学年が変わったり、卒業、入学、入社。いっぺんに訪れる変化のエネルギー。そして、その周りの人たちもやはり変化のエネルギーにさらされます。

今まで同じように仕事をしていた人は、何か違うことを求められる可能性もあります。または自分から違うことをしたくなるかもしれません。

刻々と一定にリズムを刻んで流れていく時の中で、そのリズムが時に大きくなる、そんなタイミングが人生の中では何度かあります。その時期がくるでしょう。そして、そんな時が来たら「恐れることなく変化しなさい」とカードは言っています。

環境が変わる。やっている仕事が変わる、場所が変わる。それは楽しみでもあるし、不安を伴うこともあります。年明けはなぜかその不安を感じてザワザワしてしまうことがあるかもしれないけど、それはあなたの魂が成長するための不安です。またその不安が大きければ大きいほどきっとあなたは成長できるので、どうぞ、しっかり踏み出してください。

もし、この時期変化を伴うオファーがあれば、迷わず受けることをお勧めします。

（仕事運）

新たな仕事をまかせられるかもしれませんが、不安でも引き受けてみて

（恋愛運）

ちょっとマンネリを感じる時期。いつもとは違うデートコースを選んでみて。募集中の人は、今までと違うところで探してみて

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

普段なら食べないものを選んでみて

通学路や通勤の道、お買い物の道、いつもと違うルートを選んでみよう

10月生まれのあなたは「女教皇 逆位置」

ちょっとナーバスになりそうな時期です。

相手のちょっとした一言にイラッとしたり、落ち込んだり。またSNSやインターネットの情報にも感情を揺さぶられがち。

それはある意味あなたの理想が高く気高いからこそ。理想が高く気高いあなたは本来、とても魅力的で凛とした輝きを放っているはず。

なんだけど、この時期は本来の輝きがちょっとシャープになりすぎているというか、時に棘をまとってしまうような、そんな予感です。自分の理想が高いとつい、人にもそれを求めてしまいがち。みんなありますよね。そんなところ。自分がこうだからきっと相手もこんなはずって。

そんなふうに求めすぎちゃうと相手がそうじゃないってわかった時、とてもがっかりしたりイラッとしたり。

この時期大切なのは「人は人、私は私」って思うこと。それに加えて「ま、いっか」って思うこと。相手や周りに完璧を求めるのではなく、完璧ではない相手もどんな相手もちゃんと尊重してあげる。

何も理想を下げろというのではありません。あなたの理想と気高さはそのままに、ちょっと肩の力を抜いて、笑って過ごしましょう。そうしたらもっともっと、あなたの輝きは増すはず。

（仕事運）

完璧を求めて頑張りすぎないで、ちょっと肩の力を抜いてやるぐらいがちょうどいい

（恋愛運）

完璧な人はいないよ。まあまあぐらいがちょうどいい。肩の力を抜いてゆるっと楽しもう

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

たまには手抜き料理もいいじゃない？

「ま、いっか」を口癖に。

11月生まれのあなたは「星 正位置」

なんか楽しそうな上半期ですね～。効果音で表すなら「チャッチャラーッ♪」とか「ピッカーーン♪」とかそんな感じ。

ちょくちょく天からギフトが降りてきそうな運気です。ギフトっていうのは具体的な物などのこともあるけど、それよりもなんとなくふと頭に浮かぶアイデアとか、予感とか、そんな形でもたらされることが多いです。

何か欲しいものがあったとします。それを直接人からもらうというより、朝起きた時に「あ、ここ行こうかな」って思って行ったら安く売っていた。とか好みのものがあったとか、そういう感じ。

あとは、何か目標があったら、具体的にそれを形にするためのアイデアが湧いたり。ふらりと入ったカフェでいい出会いがあるとか。引っ越しなども、あ、ここいいかなって感じたり。物件や転職なども含め出会い運も良いです。

そのためには、「これが欲しい」とか「こうなるためには」って力を入れて考えるのではなく、あんまり考えずにゆるっと過ごしている時にふともたらされる感じなので、あまり気合を入れて考えすぎないこと。

テストなどでのヤマカンも当たりがち。だけどこればっかりは責任を取れないので、必要な勉強はしっかりしてくださいね。アート系の人もインスピレーションで創作ができそうですし、この時期の作品はとても良いものになるはず。

うん。なんだか書いていて私がワクワクしてきた。2026年楽しんじゃってくださいね。きっと宇宙が味方してくれます。

（仕事運）

すごくいいアイデアが浮かびそう

（恋愛運）

いい出会いがありそう。パートナーがいる人は希望のある話がありそう

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

レシピを見ないで作りましょう

思いつくままにお店に入ってみて

12月生まれのあなたは「塔 逆位置」

ちょっとしたトラブルが続きそうな時期です。新年早々にそんな話、って思っちゃうかもしれませんね。今まで何度か書いていることですが、タロットって人生のステージなんですね。ステージっていうことは誰にでも遅かれ早かれ訪れる段階で、トラブルの後は必ずそれを補う動きが出てくるわけです。

トラブルで不要なものが、破壊されて新しいものが再生されていきます。そう思えた時、このタワーのカードですらありがたく思えてくる。そこまで行ったらもうあなたは人生の達人の域です。

とはいえ、なるべくトラブルは避けたいですよね。でもトラブル自体は避けられません。あなたの中に破壊すべき何かがあるからです。だけど起こる災難を大難は小難にってしたいですね。

ガラス窓が割れる予定だったのをお皿が割れる程度に、お皿が割れる程度を卵が割れる程度に、卵が割れる程度をシャーペンの芯が折れる程度に。

だから、しっかり慌てず確認してくださいね。

今回はよっぽど大きな災難はないと思います。あるとしたらちょっとしたトラブルですが、時間にも余裕をもって行動すること。持ち物は確認すること。面倒でも確認作業はしっかりと。

連絡の行き違いにも気をつけて。大丈夫だろうと思っても、くどいかなと思っても念には念を。自転車や車の運転にも気をつけましょう。それでも何かあった場合は、そこに破壊すべき何かがあったということなので、辛いかもしれませんが、感謝できるようにしましょう。

そして、自分のエネルギーが落ちないようにすることも大事です。エネルギーが落ちていると災難も起きやすくなるので、明るく楽しく、人には親切に過ごしてみてください。

色々気をつけるのもちょっと大変かもしれませんが、きっと半年過ぎる頃には新しい価値感や居場所を手に入れて、見違えるあなたになっているはず。

（仕事運）

連絡の行き違いなどに気をつけて。メールより電話、電話より会って話すこと。

（恋愛運）

ちょっとしたすれ違いが起こりやすくなります。何か起きたらしっかり話し合いをして。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

ハーブティー

深呼吸してリラックス

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。