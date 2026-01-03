この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方」と題した動画を公開。月額約3,000円で自宅Wi-Fi環境を構築できるとして話題の方法に潜む「7つのリスク」を指摘し、安易な選択に警鐘を鳴らした。



動画でネコさや氏は、楽天モバイルのSIMカードと中古のWiMAXルーターを組み合わせる方法が、コストを抑えたいユーザーの間で注目されている現状に言及。しかし、特にフリマサイトなどで安価に購入できる中古端末には、見過ごせない大きな落とし穴があると問題提起した。



同氏は、中古端末のリスクとして①外観では判断できない「不良品」の可能性、②バッテリーなどの「経年劣化」、③故障時に自己責任となる「保証やサポートが受けられない」、④セキュリティ更新がされない「ファームウェアアップデートの終了」、⑤初心者には難しい「設定変更が必須」、⑥正規プロバイダのキャンペーンと比較すると結果的に「値段が高い」、⑦高額キャッシュバックなどの「特典がない」という7点を列挙。中でも、トラブル発生時に誰も助けてくれない「保証やサポートが受けられない」点を「一番怖いリスク」だと強調した。



これらのリスクを総合的に勘案すると、中古端末の購入はかえって割高になる可能性が高いとネコさや氏は分析。むしろ、正規プロバイダを通じて契約すれば、端末代金が実質0円になるキャンペーンや高額なキャッシュバックが適用されるケースが多く、長期的に見ればコストを抑えつつ、新品の端末を安全に利用できると解説した。



結論として、同氏は過去に自身で使っていたルーターを再利用する場合を除き、知識や設定に自信がないユーザーが安易に中古端末に手を出すべきではないと主張。「特典付きの新品を正規ルートで手に入れる」ことこそが、安全でコストパフォーマンスにも優れた「賢いWi-Fiの始め方」だと述べ、目先の安さだけでなく、サポートや保証を含めた総合的な価値で判断する重要性を訴えた。