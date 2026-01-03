気づいたら孤独になってる人の話し方・ワースト1
正しいことを言っているはずなのに、なぜか人が離れていく。会議でも家庭でも、「この人と話すと疲れる」と距離を置かれる。論理的に話しているつもりなのに、気づけば孤立している。そんな経験に心当たりがあるなら、『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉著）を開いてみてほしい。本記事では、「正しさ」が関係を壊す理由について、本書の言葉を手がかりに探っていく。（構成／山守麻衣）
「論破したい」が止まらない
会議で意見がぶつかったとき、つい相手を言い負かしたくなることがある。
「それは違う」「その前提がおかしい」。
正論を重ねて、相手を黙らせる。その場では勝った気がする。
でも、会議が終わった後、空気が悪くなったように感じてしまうことはないだろうか。
相談されなくなる。味方が減る。気づけば、孤立している。
安達氏は、その構造を明快に示している。
「論破」は勝てるが、関係は死ぬ
安達氏は、最初にここを切る。
論破は、その場では勝てる。
でも、関係が死ぬ。気づいたら孤立している。
相手の中に残るのが「納得」ではなく、「負けた」「否定された」「もう話したくない」だからだ。
相手が本当に怒っていることは、表面に出てこない
本書がうまいのは、「論破するな」で終わらず、こじれる構造を具体例で見せる点だ。
そして、相手が本当に怒っていたものは別だった、と続く。
孤立する人は、この「本質的な課題」に届く前に、正論で片づけようとする。
正論は正しい。でも相手の気持ちは救われない。
だから人が去る。
頭のいい人は「勝つ」より「奥にある想い」を見ている
安達氏は、ここを言語化する。
言い返す前に、「この人は何を怖がっているのか」を想像する。
それだけで、会話は闘いから共同作業へ戻る。
「正しさ」を手放すと、楽になる
意見がぶつかったとき、「相手を論破すること」にエネルギーを使っていなかったか。
正しいことを言っているはずなのに関係が悪くなるとき、「人」と闘っていなかったか。
意見がぶつかった場面ほど、争点を「人」から「課題」に移す。「正しさで勝つ」より「課題を前に進める」を目的に置き直すだけで、関係は切れにくくなるだろう。
（本稿は『頭のいい人が話す前に考えていること』に関する書き下ろし記事です）
実績200冊超の書籍ライター。早稲田大学第一文学部卒業後、50代からのライフスタイル月刊誌『いきいき』（現ハルメク）の編集者として5年勤務。その後、独立。健康書、ビジネス書を中心に医師、教授、経営者、著名人の構成多数。自身と娘2人の中学受験を経験。自著に『ワーママ時間3倍術』。