新年の幕開けを華やかにお祝い！東京ディズニーランド“東京ディズニーリゾートのお正月2026”ニューイヤーズ・グリーティング

東京ディズニーランドでは、2026年1月1日よりお正月限定のスペシャルイベント“東京ディズニーリゾートのお正月2026”を開催！

パレードルートでは、和服姿のミッキーマウスやディズニーの仲間たちが、新年の挨拶にやってくる「ニューイヤーズ・グリーティング」が公演されています。

2026年の年号が入ったフロートやリマウジンに乗って登場する、華やかなグリーティングの様子を紹介します。

東京ディズニーランド“東京ディズニーリゾートのお正月2026”ニューイヤーズ・グリーティング

開催期間：2026年1月1日〜1月13日

公演場所：パレードルート

出演者数：約20人

東京ディズニーランドのパレードルートに、和服姿のディズニーの仲間たちが登場し、ゲストと一緒に新年をお祝いする「ニューイヤーズ・グリーティング」

お正月ならではの装飾が施されたフロートやリマウジン、そして華やかな衣装のディズニー・バンドがパレードルートを行進し、新年の幕開けを盛り上げます。

パレードには、お正月限定の衣装に身を包んだバンドも登場。

法被（はっぴ）をイメージした青とゴールドの鮮やかなコスチュームで、祝祭感あふれる演奏を届けます。

ドナルドダック・デイジーダック

ドナルドダックとデイジーダックは、クラシカルなリマウジンに乗ってパレードルートを進みます。

ドナルドダックは鮮やかな青色の着物に烏帽子を合わせ、元気いっぱいにアピール。

デイジーダックは、紫とピンクの上品な着物姿。

沿道のゲストに優雅に手を振ります。

東京ディズニーリゾート・アンバサリマウジンには、2025-2026年 東京ディズニーリゾート・アンバサダーの寄田 真吾（よりた しんご）さんと、濱中 ひかる（はまなか ひかる）さんが同乗。

ディズニーの仲間たちと共に、ゲストへ新年の挨拶をおくりました。

アンバサダーの爽やかな笑顔と、ドナルドダックたちとの仲睦まじい様子にも注目です。

ミッキーマウス・ミニーマウス

パレードの主役として登場するのは、2026年の装飾が施されたフロートに乗ったミッキーマウスとミニーマウス。

ミッキーマウスは、水色と青のグラデーションが爽やかな羽織袴姿を披露。

ゴールドの装飾がきらめくフロートの上から、ゲストに向けて大きく手を振り挨拶します。

ミニーマウスは、赤やピンクを基調とした華やかな振袖姿で登場。

頭には大きなリボンと花飾りをあしらい、新春にふさわしい愛らしい装いです。

チップ・デール

チップとデールは、お揃いの緑色の和装で登場。

鮮やかな黄緑色のちゃんちゃんこ風の羽織には、白や紫の模様があしらわれています。

首元には白い房飾りがついており、お正月らしい装い。

2人で仲良く並んで歩きながら、ゲストに元気な姿を見せてくれます。

クラリス

クラリスは、水色からオレンジへのグラデーションが美しい豪華な振袖姿を披露。

色鮮やかな花柄が描かれた着物に、大きな花飾りをつけた姿はとても艶やか。

優雅な身のこなしでパレードルートを華やかに彩ります。

グーフィー・プルート

グーフィーは、カラフルな柄が特徴的な着物と袴で登場。

足元は草履を履き、お正月ならではの和装スタイルです。

プルートは、「寿」の文字や松竹梅の飾りがついた特別なしめ縄を首に巻いて登場。

和服姿のミッキーマウスやチップ＆デール、クラリスたちが、2026年の幕開けを華やかにお祝い。

東京ディズニーランド“東京ディズニーリゾートのお正月2026”ニューイヤーズ・グリーティングの紹介でした。

