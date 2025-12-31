元日向坂46・渡邉美穂“AI悪用被害”告白、勝手に水着写真集作られて売られていた
元日向坂46の女優・渡邉美穂（25歳）が、12月30日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。“AI悪用被害”を告白した。
番組は今回、「2026年大予言スペシャル」を放送。その中で、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える、都市伝説系人気YouTuberのNaokimanが持ち込んだ「人類管理社会が始まる」というテーマでトークを展開した。
Naokimanは、今後はAIによる情報の加速化が進み、“テクノ封建社会”によるAIに全てを丸投げする時代が来ると示唆。映画、テレビ、YouTube全てのコンテンツがAIで作られることになると予言した。
これに対して、渡邉は「今って、顔写真を使って背景や服装などいくらでも変えられる時代じゃないですか？」とした上で、「私の顔を使って、水着の姿にして写真集を勝手に作られてAmazonで売られていた」と明かし、スタジオは騒然。
渡邉は「こんなの買う人いないでしょ！と思って見たらレビューがついていて、買ってる人がいたんですよ」と、生成AIによる恐怖体験を告白した。
