¡ÚÇú¿©¡ÛÁé¤»¤¹¤®¥é¥¤¥®¥ç¡¢ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤ò¼¡¡¹¤È´ÝÆÝ¤ß
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¤Ï°û¤ßÊª¡©¼¡¡¹¤È¥é¥¤¥®¥ç¤¬¡Ä¡Ú¤ä¤»¤¹¤®Íëµû74ÆüÌÜ¡Û¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿Áé¤»¤¹¤®¤Î¥é¥¤¥®¥ç¤¬¡¢ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ë¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤Î¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¤ò¹ë²÷¤ËÊá¿©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÊá³Í¤·¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤òÂÀ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Î¿åÁå¤Ç»ô°é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô°é³«»Ï¤«¤é74ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Åö½é¤Ï¥¦¥Ê¥®¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆùÉÕ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀËË¤ÎÆù¤ÏÍî¤Á¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢´°Á´²óÉü¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÆü¤Î±Â¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Î¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤Î¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¡£ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò²òÅà¤·¡¢¥é¥¤¥®¥ç¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¿åÌÌ¤Ë±Â¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥é¥¤¥®¥ç¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ç¿åÌÌ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢Âç¤¤Ê¸ý¤Ç¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¤ò´ÝÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¶õÊ¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¤òÊá¿©¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿9É¤¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ÎÆ¬¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤âÂç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¥Ñ¥¯¥ê¡£¹Å¤¤¹ü¤â¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¯°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥®¥ç¤Î¤ªÊ¢¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áé¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î»Ñ¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¢À¹¤Ê¿©Íß¤ò¸«¤»¤ë¥é¥¤¥®¥ç¡£³°Íè¼ï¤ò±Â¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¹ë²÷¤ÊÊá¿©¥·ー¥ó¤È¡¢¿©¸å¤ÎËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
