2025Ç¯12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯ËöÆÃÂç¹æ¡ª·ù¤Ê¤³¤ÈÇº¤ßÁ´Êü½ÐSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ä¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤é¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æº£Ç¯¤ÎÁí·è»»¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
10Ç¯´ÖµÙ¤ó¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë
¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿Çº¤ß¤Ë¼«Ê¬¤¬²óÅú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼«ºî¼«±éÇº¤ßÁêÃÌ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ¾¯¤·»Å»ö¤òµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ¤ó¤À¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Çº¤ß¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ãÄÐ¤µ¤ó¼«¿È¤¬Åú¤¨¤ë¡£¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¾Ð¤¤¤¬¤ï¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¿Í¤¬Êú¤¤½¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï10Ç¯µÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ó¤Ç¤âÁ´Á³Âç¾æÉ×¡£Ã¯¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£
¥²¥¹¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¾å¤ò¸«¾å¤²¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤Ã¤È¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Î¿´ÇÛ¡ÖµÙ¤à¤È¿ÍÌ®¤Ä¤¯¤ê¤ò¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¡×
MC¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡ØµÙ¤ß¤¿¤¤¤¯¤é¤¤Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ËÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢»ä¤Ï¡ØµÙ¤ß¤Ê¡¢µÙ¤ß¤Ê¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÏµÕ¤ËµÙ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡£¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡×¤Èð÷¤¯¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊµÙ¤à¤È¡Ë¿ÍÌ®¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â1²óÎ¥¤ì¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉüµ¢¸å¤ÏÂçÊÑ¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÙ¤àÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î·ÝÇ½À¸³è¤¬Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë»¤·¤¤»þ¤ËAD¤µ¤ó¤ËÎä¤¿¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿Í¤À¤±¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤«¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢AD¤µ¤ó¤È¤Ð¤«¤êÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡ÊµÙ¶È¤«¤é¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎAD¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ê¾º¿Ê¤·¤Æ¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡Ê¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¿Í´ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È°¢Á³¤¹¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£¼ãÄÐ¤µ¤ó¤¬¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÏÃ¤¹Î¢¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤È¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë