¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢¡ÖNHK¤À¤±·ë¶Éº£¡¢¤º¤ë¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¹¬¼£¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÌî¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤â¡Ö¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æº£°ì±þÀ®Î©¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿NHK¤Î¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡ÖNHK¤Ï¤¹¤´¤¤¤¹¤Í¡£NHK¤À¤±·ë¶Éº£¡¢¤º¤ë¤¤¡£¶â¤Î¤«¤±Êý¤¬¡¢È×ÀÐ¤Ê¡£¶â¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ºNHK¤Ï¡¢¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Îã¤¨¤Ð¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë4¤«·îÀìÇ°¤È¤«¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£4¤«·î¤«5¤«·î¡¢1¸Ä¤ÎÈÖÁÈ¤òÀìÇ°¤·¤Æ»£¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
