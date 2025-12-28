¡Ö±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤Ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼CM¡×¤Ç15Ê¬¡Ä¥·¥Í¥³¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤ë¡È±Ç²è¤ÎËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¹¤®¤ëÌäÂê¡É¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿
¾å±Ç¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê±Ç²è´Û¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Î¾å±Ç³«»ÏÁ°¤Ë¡¢¤¨¤ó¤¨¤ó¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ëÍ½¹ðÊÔ¤äCM±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³Î¤«¤ËÄ¹¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤â¡Ä¡Ä±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡Ö¤¤Á¤ó¤È¾å±Ç³«»Ï»þ´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¿·ºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ä¡¢¡È±Ç²èÅ¥ËÀ¡É¤À¤Î¡ÈÁ°¤ÎºÂÀÊ¤ÎÇØ¤ò½³¤ë¤Ê¡É¤À¤Î¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ê¡¼´µ¯¤Î±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤¬¤Ä¤Å¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ºÐÂå¡¢½÷À¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤»»þ´Ö¤É¤ª¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ÑµÒ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ìÆâ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾È¤é¤·¤ÆºÂÀÊ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ÎÍÆ´ï¤òÊú¤¨¤ÆÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤Å¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê50ºÐÂå¡¢ÃËÀ¡Ë
¡¡±Ç²è¾å±Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤ËºÙ¤«¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¤Ç¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢¡Ò14¡§00¡Á17¡§10¡Ó¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ò190Ê¬¡Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾å±Ç»þ´Ö¡Ò175Ê¬¡Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¡Ò15Ê¬¡Ó¤¬¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ò14¡§00¡Ó¾å±Ç³«»Ï¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢15Ê¬¸å¤Î¡Ò14¡§15¡Ó¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö15Ê¬¡©¡¡¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£20Ê¬°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¡Ê50ºÐÂå¡¢ÃËÀ¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ò15Ê¬¡Ó¤È¤Ï¡¢¤ª¤ª¤ä¤±¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾å±Ç»þ´Ö¡×Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½¹ðÊÔ¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥à¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¡¢µÒÆþ¤ì¡Ê¤ª¤ª¤à¤Í¾å±Ç³«»Ï10¡Á15Ê¬Á°¡Ë¤«¤é±ÇÁü¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ºÇÄ¹¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢15Ê¬¡Ü15Ê¬¡á¡Ò30Ê¬¡Ó¤â¡¢´Ñ¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤¿·ºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ä¡¢¡ÖNO MORE ±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ½¹ðÊÔ¤¬¤¤¤ä¤Ê¤é¡¢Ì¾²èºÂ¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿¡¼¡¢¥é¥Ô¥å¥¿°¤º´¥öÃ«¡¢¥·¥Í¥Þ¥ô¥§¡¼¥é½ÂÃ«¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾²èºÂ¤Ï¡¢»þ´Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êËÜÊÔ¤«¤é¾å±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¾å±Ç³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æþ¾ì¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÃËÀ¤ÎÌ¾²èºÂ¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì¾²èºÂ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤à¤«¤·¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥·¥Í¥³¥ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¿·ºî¤â´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡¢¥·¥Í¥³¥ó¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
4¼ïÎà¤¢¤ë¡¢¾å±ÇÁ°¤Î±ÇÁü
¡ÖËÜÊÔÁ°¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢4¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë±Ç²è¶½¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥·¥Í¥¢¥É¡Ê´ë¶ÈCM¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ê¿·ºîÍ½¹ðÊÔ¡Ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê´Õ¾Þ¥Þ¥Ê¡¼´µ¯¡Ë¡¢²ñ°÷À©ÅÙ¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¹¹ð¡½¡½¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢±Ç²è´Û¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥Í¥¢¥É¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥·¥Í¥¢¥É¡×¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¾å±Ç³«»Ï»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡È¤³¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡É¡½¡½·ëº§¼°¾ì¡ÒÂå´±»³ Ë±ÌÄ´Û¡Ó¡£¡È2050Ç¯¡¢CO2ÇÓ½Ð¥¼¥í¤Ø¡É¡½¡½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ñ¼Ò¡ÒJERA¡Ó¤Ê¤É¤ÎCM¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·ëº§¼°¾ìCM¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£JERA¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢JERA¥µ¥ó¥Ç¥¤¤È¤¤¤¦³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Õ¤À¤ó¡¢¥·¥Í¥³¥ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Î2¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤Î¤Û¤«¡¢»æÅÆ¥í¥Ú¤Î¡Òau¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ó¤â¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÎÌ½Ð¹Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¥Í¥¢¥É¤Ï¡¢»þ´ü¤äÃÏ°è¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¾å±ÇÁ°¤Ë¡¢¡ÒÀ¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡Ó¤Î15ÉÃ¥·¥Í¥¢¥É¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÃÓÂÞ¤ÈÀîºê¤Î2´Û¤Ç¡¢2½µ´Ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¾å±ÇÁ°¤Ë¡¢¡Ò¸Å²Ïµ¡³£¶âÂ°¡Ó¤Î30ÉÃ¥·¥Í¥¢¥É¤¬Î®¤ì¡¢¡È¶âÂ°¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤â¡¢¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤È¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Î2´Û¤Î¤ß¤Ç¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¥·¥Í¥¢¥É¤Ï¡¢¡ÈÃÏ°è¸ÂÄê¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¥·¥Í¥¢¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤à¤«¤·¤«¤é¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¥·¥Í¥¢¥É¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀëÅÁ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë±Ç²è´Û¤¬ÎÓÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡Ò¥µ¥¦¥Ê¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ó¤Î¥·¥Í¥¢¥É¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃæÌî¡¢¹â±ß»û¤¢¤¿¤ê¤ÎÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¡¢ÃæÌî±ØËÌ¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ò¥µ¥ï¥Î´ã¶ÀÅ¹¡Ó¤Î¥·¥Í¥¢¥É¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¼õÁüµ¡¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1959Ç¯¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡Ê¸½¡¦¾å¹Ä¡Ë¤´À®º§¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢¿·Ê¹¡¦¥é¥¸¥ª¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤ÇËÜÊÔÁ°¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹±Ç²è¡×¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·Ê¹¼Ò¤´¤È¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹±Ç²èÀ½ºî²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¼ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅìÊõ·Ï±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«Æü¿·Ê¹·Ï¤Î¡ÒÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹±Ç²è¡Ó¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Î¡ÒÃæÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ó¤â¡¢´ØÅì·÷¤Î±Ç²è´Û¤òÀÊ·þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹±Ç²è¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀï»þÃæ¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤ÎÀï¶·¤òÅÁ¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤â¡¢Ãé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤ÎÆ¼Áü·úÎ©¤â¡¢¤Þ¤¿Àï¸å¤ÎÎÏÆ»»³¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹±Ç²è¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ºÇÃ»3Ê¬¤«¤é¡¢ºÇÄ¹¤Ç10Ê¬¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢2¡Á3ËÜ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤«¤·¤â¡¢¾å±ÇÁ°¤Î±ÇÁü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ë¥å¡¼¥¹±Ç²è¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤¢¤¿¤ê¤Ë½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Î½Ð¹ÆÎÁ¶â¤¬±Ç²è´Û¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥·¥Í¥¢¥É¤Î½Ð¹ÆÎÁ¶â¤Ï¡¢»þ´ü¤äÃÏ°è¡¢ºîÉÊ¡¢´Û¿ô¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¡¢·ÀÌóËÜ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤Ë¤¤¤¯¤é¤È¤Ï¡¢¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¼óÅÔ·÷¤Ç30ÉÃ¤ò2½µ´Ö¡¢Î®¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢1¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¢¤¿¤ê30Ëü±ßÁ°¸å¤¬Áê¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë±ÇÁüÀ½ºîÈñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Áí·×100¡Á300Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¥·¥Í¥¢¥ÉÀìÌç¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ä¡¢À½ºî²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¡¢´ë¶È¥·¥Í¥¢¥É¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤Å¤¯¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡×
¡¡¼¡¤ËÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ì¡×¡ÖÁ°¤ÎºÂÀÊ¤ÎÇØ¤ò½³¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Ê¡¼´µ¯±ÇÁü¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«ºî¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡ØºÇ¶á¤Î±Ç²è´Û¤Ï¡¢ÏÃ¤¹¤Ê¤È¤«¡¢Á°¤ÎºÂÀÊ¤ò½³¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤ª¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢SNS¾å¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤â¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÁØ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¾å±ÇÃæ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¾²¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬SNS¾å¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è´Û´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÑµÒ¤âÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¥·¥Í¥³¥ó¤ËÄÌ¤¦±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÇ¶á¤Ï¡¢¿·ºîÍ½¹ðÊÔ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡Ö¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡È¥¹¥Þ¥Û¤òÀÚ¤í¤¦¡É¤È¤«¡¢¡È¾å±ÇÃæ¤Î²ñÏÃ¤Ï¥À¥á¡É¤È¤«¡¢¥Þ¥Ê¡¼´µ¯¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ð¤è¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¡¢¤ª¤Ê¤¸ÆâÍÆ¤Ç¡ÈNO TALKING¡ª¡É¤È¤«¤Î¥Þ¥Ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÊÔ³«»Ï¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼¡¤Ï¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Åð»£¤·¤¿¥«¥á¥éÃË¤È¡¢Èà¤òÄÉ¤¦¥Ñ¥È¥é¥ó¥×ÃË¤ÎÄÉÀ×·à¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óÃË¤È¥¸¥å¡¼¥¹ÃË¤â¥Á¥é¥ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖË¡Î§¤Ë¤è¤ê10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ò¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ó¤¬À½ºî¤·¤¿¡¢±Ç²èÅð»£ËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Þ¥Ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤Ë±Ç²èÅð»£ËÉ»ßË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë18Ç¯¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥éÃË¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÊòÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¡¢²Æì½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤¬±é¤¸¤¿¡£DA PUMP¤ÎISSA¤Î¤¤¤È¤³¤Ç¤¢¤ë¡£¡È±Ç²èËÜÊÔ¤è¤ê¤â´Ñ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÄÉÀ×ÊÔ¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¥Æ¥£¥¢¥é¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ò¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ó¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡¢³°¹ñ±Ç²èÍ¢ÆþÇÛµë¶¨²ñ¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó(¹ñºÝ±Ç²èÃøºî¸¢¶¨²ñ)¡¢Á´¹ñ¶½¹ÔÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Î4ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ×ÉØ50³ä°ú¤¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÅð»£¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Åð»£¤µ¤ì¤¿¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±¤ËÏ¿²è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÅð»£¤Ï¡¢³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¤â¡¢¿·½É¤Î¥·¥Í¥³¥ó¤Ç¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù2»þ´ÖÈ¾¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¸ø³«Á°¤Ë¡¢DVD²½¤¹¤ë¤«¡¢YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·à¾ì¸ÂÄê¤Î¤Ï¤º¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åð»£¤Î°ãË¡±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±Ç²è´Û¤ÎÅð»£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¤à¤«¤·¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¡¢¶½¹Ô²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤ò¡¢1980Ç¯5·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸ø³«Ä¾¸å¤Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ø³«¤Î1¤«·îÁ°¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª²°¤Î¥ª¥ä¥¸¤¬¡¢¡È¤¤¤¤¥Ó¥Ç¥ª¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡É¤È¡¢Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³°¸«¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤ÎVHS¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥«¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¡¢Î¢¥Ó¥Ç¥ª¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´Û¤ÇÅð»£¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢µÒ¤Î´¿À¼¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ä¤°¥À¥Ó¥ó¥°¤Ç²è¼Á¤â²»¼Á¤â¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ³ÊÔ¤À¤±¤Ë¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç´Ñ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤È¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤ËÅð»£¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÅð»£ËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¹¹ð¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥¢¥È¥ë¥·¥Í¥Þ·Ï¡Ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤ä¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¦½ÂÃ«¡¢¥¥Í¥«Âç¿¹¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ¡¢½»Âð¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ò¥ê¥Î¤Þ¤Þ¡Ó¤Î¥·¥Í¥¢¥É¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥¢¥È¥ë¥·¥Í¥Þ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¤ÎÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶ÈÉôÌç¤ÎCM¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¼«¼Ò¹¹ð¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ¡¢³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖTCG¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¥É¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ÆÆâCM¤¬Î®¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¼«¼Ò¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¾å±ÇÁ°¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢°Ê¾å¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÊ¬ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÇäÅ¹¤¬¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Í¥¢¥É¤Ï¡¢TV¤ä¥Í¥Ã¥È¤È¤Á¤¬¤¤¡¢ÊÄº¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Âç²èÌÌ¡¦Âç²»ÎÌ¤Ê¤Î¤Ç½¸Ãæ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´Ñ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥Í¥³¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±Ç²è´Û¤¬¤Õ¤¨¤ë¤«¤®¤ê¡¢¥·¥Í¥¢¥É¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾å±Ç³«»Ï¤Î15Ê¬¸å¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Åð»£¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¤¹¤è¡£
¿¹½ÅÎÉÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤²¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½µ´©¿·Ä¬µ¼Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Ç42Ç¯´Ö¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉÙ³ßÅ´²Ð¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
Åìµþ,
Êè,
²£ÉÍ,
Ê©ÃÅ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾åÅÄ