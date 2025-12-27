¡Ö·Ý¿Í¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥óÄÍÃÏ¤¬Ë½Ïª¤·¤¿¥É¥é¥Þ³¦¤Î¡È¶ì¾ð¡É¡Ä¡ÈÃæ·øÇÐÍ¥²½¡É¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÂÔ¶ø¤È¤Ï
¡¡12·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬½Ð±é¡£ÇÐÍ¥»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÂÔ¶ø¡É¤ÎÉÔËþ¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡ÖºÇ¶á¡¢Ìò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç°·¤¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÄÍÃÏ¤Ï¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ·Ý¿Í¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤ÇºÇ¸å¤Ë¡Ê½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¡ËÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£¶õ¤»þ´Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö4¡Á5»þ´Ö¶õ¤¯¤Î¤Ë¡¢¾ö¤ÎÉô²°¤À¤È°áÁõ¤Ë¾ö¤ÎÀ×¤¬¤Ä¤¯¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¾öÉô²°NG¤¬Î¢¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°Ø»Ò¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î³Ú²°¤Ð¤«¤ê¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤ë¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄÍÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢º£²óÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¶ì¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Ìò¼Ô¶È¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤«¤é¡ØÆø¤ä¤«¤·¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÆø¤ä¤«¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤ì¡¢¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ù¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÈÎä¶ø¡É¤Ë¤á¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤Þ¤ä½Ð±éºî¤ÏÂ¿¿ô¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Î·§µÈÌò¤ä¡¢±Ç²è¡ØÇßÀÚ¤é¤Ì¥Ð¥«¡Ù¤Î»³ÅÄÃéÃËÌò¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Ï¥Þ¤êÌò¡Ù¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÍÃÏ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÈÃæ·øÇÐÍ¥¡É²½¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÜ»ï¤¬º£Ç¯5·î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó180¿Í¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÄÍÃÏ¤ÏÆ²¡¹2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÏÄÍÃÏ¤Î±éµ»¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÄÍÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡ØÍç¤ÎÂç¾¡Ù¡Ê2007¡Á2009Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤«¤é¡¢Â¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ÁÏÆÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÌò¼Ô¤ò¿©¤¦Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÏÆÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¤Îã¤¬¡¢µîÇ¯¤Î¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤âÃËÀ¤Ê¤Î¤Ë²½¾Ñ¤ò¤·¤¿ÉØÄ¹¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÆñ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢É¬¤ºÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤É¤¦¤«¡¢¡ÈÃæ·øÇÐÍ¥¡ÉÄÍÃÏÉð²í¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ò¡Ä¡Ä¡ª