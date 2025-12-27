¡Ö¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡×¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡Ústudio CLIP¡ÛÂç¿Í¤Ï¤³¤¦Ãå¤ë♡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥³ー¥Ç¡×
º£µ¨¤Î ¡È¥ー¥È¥ì¥ó¥É¡É ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡×¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤Î¤ËÁ¯ÅÙ¤¬½Ð¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤«¤é¤Ï¡¢¥Ä¥ä´¶¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥Æ¥ó¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤ä¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦½Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë¥³ー¥Ç½Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¶¤Ã¤¯¤ê¥»ー¥¿ー¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥É¥Ã¥È¥³ー¥Ç
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åÉÊ¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Î¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Ç¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥³ー¥Ç¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡£¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤òÁª¤Ù¤Ð¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¤âUP¡¢½Ü¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¥»ー¥¿ー¤ò¤æ¤ë¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¥¹¥«ー¥È¤Î¥Ä¥ä´¶¤È¥Ë¥Ã¥È¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¤Ç¿É¸ý¤Ë°ú¤Äù¤á¡£´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥Ç¤Ç¤¹¡£