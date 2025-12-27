ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ»ï¼Ì¿¿Éô¡Ë

¡Ö12·îÃæ½Ü¤ÎÌë¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥±ºê»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ëÃæµï¤µ¤ó¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î½»Ì±¤À¡£

ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê53¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ø½÷À­¥»¥Ö¥ó¡Ù¤È¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯1·î¤ËÃæµï»á¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡Öº£Ç¯3·îËö¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæµï»á¤«¤é¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÀ­Ë½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÀ­Ë½ÎÏ¤ÎÇ§Äê¤Ë²¿ÅÙ¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¡Ë

Åö½é¤ÏÃæµï»á¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÍ­Ì¾¿Í¤â¤¤¤¿¡£¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬6·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡É¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ØÃæµï¤µ¤ó¤Ï½÷À­¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤âÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò5·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£

¡Ö¤·¤«¤·²Æ°Ê¹ß¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤â¸Å»Ô¤µ¤ó¤âÃæµï»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÃæµï¤µ¤ó¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¡Ë

¤À¤¬¡¢Ãæµï»á¤òÁûÆ°È¯³Ð¸å1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍ­Ì¾¿Í¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î½»¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£

¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢³ý¥±ºê»ÔÆâ¤Î¥µ¥¶¥óÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¼Ö¤«¤éRIP SLYME¤ÎSU¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤â¹ß¤ê¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦2¿Í¤ÎÃËÀ­¤â¼Ö¤«¤é½Ð¤Æ·×4¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ê¾Æ¤­ÆùÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×

Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£

¡Ö7·î¤Ë¡Ø½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ÇSU¤µ¤ó¤¬¸½ºß¤âÉÑÈË¤ËÃæµï»á¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆSU¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô½Ð¿È¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ëÃæµï¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆSU¤µ¤ó¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×

ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¡¢Ãæµï»á¤ÏÍèÇ¯¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£