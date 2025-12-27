¡Ô¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¤«¤é1Ç¯¡ÕÃæµïÀµ¹¡¡³ý¥öºê¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·»Ñ¡Ä¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÏ¸µÃç´Ö¤ÎÍÌ¾¿Í¡×
¡Ö12·îÃæ½Ü¤ÎÌë¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥±ºê»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ëÃæµï¤µ¤ó¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î½»Ì±¤À¡£
ÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤È¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯1·î¤ËÃæµï»á¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯3·îËö¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæµï»á¤«¤é¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÀË½ÎÏ¤ÎÇ§Äê¤Ë²¿ÅÙ¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Åö½é¤ÏÃæµï»á¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤â¤¤¤¿¡£¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬6·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡É¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ØÃæµï¤µ¤ó¤Ï½÷À¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤âÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò5·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤·¤«¤·²Æ°Ê¹ß¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤â¸Å»Ô¤µ¤ó¤âÃæµï»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÃæµï¤µ¤ó¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢Ãæµï»á¤òÁûÆ°È¯³Ð¸å1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î½»¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢³ý¥±ºê»ÔÆâ¤Î¥µ¥¶¥óÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¼Ö¤«¤éRIP SLYME¤ÎSU¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤â¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦2¿Í¤ÎÃËÀ¤â¼Ö¤«¤é½Ð¤Æ·×4¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¾Æ¤ÆùÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö7·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ÇSU¤µ¤ó¤¬¸½ºß¤âÉÑÈË¤ËÃæµï»á¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆSU¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô½Ð¿È¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ëÃæµï¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆSU¤µ¤ó¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¡¢Ãæµï»á¤ÏÍèÇ¯¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£