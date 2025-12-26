¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥ÈÍèÆü¸ø±é¡Ö·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿°ìÌë
ÂåÉ½¶Ê¡ÖSay So¡×¤ÎÀ¤³¦Îß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬14²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¾ï¤ËSNS¤òÊ¨¤«¤»¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¥Ý¥Ã¥×¡¦¥é¥Ã¥×¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡á¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡ÊDoja Cat¡Ë¤¬12/15(·î)¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍèÆü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÃ¤Ì¦JUNK¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡Ö¿¼Ìë¥É¥é¥¤¥Ö¸þ¤¤Î80Ç¯Âå¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤¿¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVie¡Ù¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÈÇ¤Ï´°Á´¤ËÊÌ¼¡¸µ¡£Âç²»ÎÌ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢µ´µ¤Ç÷¤ëÀ£·à¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇú¿Ê¤¹¤ë¥°¥é¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¥¦¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ìÔÂô¤Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Î¤â¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¯¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥ó¥¯É÷¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Ø¥¢¤È¥á¥¤¥¯¡¢¾¯¤·¥¢¥Ë¥áÉ÷Ì£¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÊÒÌÜ¡£¡ÖMa Vie World Tour¡×¤Ç¤Ï¸ø±é¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¥¤¥¿¡¼¤ÎSZA¤ò¤Õ¤¯¤á¤¿³¤³°SNS¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¸ø±é¤¬¥Ù¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¡£
Áá¡¹¤Ë¿Íµ¤¶Ê¡ÖKiss Me More¡×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ê¤«¤é¶Ê¤Ø¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¹½À®¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌëÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MC¤â¾¯¤Ê¤á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ñ½°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¡ª¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥È¤·¤ÆÀ¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤¹¤é¤â¥·¥ç¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Photo by Kazumichi Kokei
²ñ¾ì¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¥¿¥¤¥à¡£R&BÌ¾¶Ê¡ÖAgora Hills¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¿»¤é¤»¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ²Î¾§¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¡¼¥¸¥ã¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÌÔÆÃ·±¤òÀÑ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£½©¤ÎMTV VMAs¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ä¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤âÇï¼ê³åºÓ¤µ¤»¤ë¹â²»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖAll Mine¡×¤Î¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥À¡¼¥¯¥é¥Ã¥×¡ÖPaint The Town Red¡×¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯ÂåÉ÷¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿Í¡¹¤âÁ´¿È¤ÇÍÙ¤ê¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤¬¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¶¸Íð¤Ø¡£Âè°ìËë¤Î¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖNeed To Know¡×¤Ç¤Î½Å¸ü¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡£¥Ý¥Ã¥×¤ä¥é¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Þ¤ÇÂçËþÂ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÂèÆóËë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¾º¡£¥À¥ó¥µ¡¼°é¤Á¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ç180ÅÙ³«µÓ¤·¡¢»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ç¾²¤òÇç¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖDemons¡×¤Ç¤Ï°Îî¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òçÓ¤á¤¢¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¡£¥É¡¼¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤¹¤é·Ý½Ñ¤ÎÆ»¶ñ¤Ê¤Î¤À¡ª¡¡¤Ä¤Å¤¯¡ÖAAAHH MEN!¡×¤ËÆþ¤ë¤ÈÆÍÇ¡Çú¾Ð¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ØVie¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤¿¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥¯¤Î½÷²¦¡¢¥Ë¡¼¥Ê¡¦¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÀë¸À¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ð¥º¤Ã¤¿¹âÂ®¥é¥Ã¥×¡ÖBoss Bitch¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡ØVie¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°¦¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£ÂÔË¾¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖSay So¡×¤«¤é¿·¶Ê¡ÖStranger¡×¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊËÁ¸±¿´¤¬¤¤é¤á¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë·Á¼°¤Ï¹Ô¤ï¤º¡£´ÇÈÄ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJealous Type¡×¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ê¥×¥é¥¤¥º±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ëé¬é¯¤òÅê¤²Í¿¤¨¡¢¤ª¼µ·¤·¤Æ¤ª¤ï¤«¤ì¤Ø¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤´¤È¤Í¾±¤¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤ò°ì´Ó¤µ¤»¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¡Ö·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÎ¤é¤·¤á¤¿°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥ÈÍèÆü¸ø±é¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://bio.to/DojaCatMaVieTourSetlistWL
Doja Cat |¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È
¡ØVie | ¥ô¥£¡¼¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://bio.to/DojaCatVieRS
¡Ö¿¼Ìë¥É¥é¥¤¥Ö¸þ¤¤Î80Ç¯Âå¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤¿¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVie¡Ù¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÈÇ¤Ï´°Á´¤ËÊÌ¼¡¸µ¡£Âç²»ÎÌ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢µ´µ¤Ç÷¤ëÀ£·à¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇú¿Ê¤¹¤ë¥°¥é¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¥¦¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Áá¡¹¤Ë¿Íµ¤¶Ê¡ÖKiss Me More¡×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ê¤«¤é¶Ê¤Ø¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¹½À®¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌëÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MC¤â¾¯¤Ê¤á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ñ½°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¡ª¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥È¤·¤ÆÀ¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤¹¤é¤â¥·¥ç¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Photo by Kazumichi Kokei
²ñ¾ì¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¥¿¥¤¥à¡£R&BÌ¾¶Ê¡ÖAgora Hills¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¿»¤é¤»¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ²Î¾§¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¡¼¥¸¥ã¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÌÔÆÃ·±¤òÀÑ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£½©¤ÎMTV VMAs¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ä¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤âÇï¼ê³åºÓ¤µ¤»¤ë¹â²»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖAll Mine¡×¤Î¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥À¡¼¥¯¥é¥Ã¥×¡ÖPaint The Town Red¡×¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯ÂåÉ÷¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿Í¡¹¤âÁ´¿È¤ÇÍÙ¤ê¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤¬¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¶¸Íð¤Ø¡£Âè°ìËë¤Î¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖNeed To Know¡×¤Ç¤Î½Å¸ü¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡£¥Ý¥Ã¥×¤ä¥é¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Þ¤ÇÂçËþÂ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÂèÆóËë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¾º¡£¥À¥ó¥µ¡¼°é¤Á¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ç180ÅÙ³«µÓ¤·¡¢»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ç¾²¤òÇç¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖDemons¡×¤Ç¤Ï°Îî¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òçÓ¤á¤¢¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¡£¥É¡¼¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤¹¤é·Ý½Ñ¤ÎÆ»¶ñ¤Ê¤Î¤À¡ª¡¡¤Ä¤Å¤¯¡ÖAAAHH MEN!¡×¤ËÆþ¤ë¤ÈÆÍÇ¡Çú¾Ð¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ØVie¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤¿¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥¯¤Î½÷²¦¡¢¥Ë¡¼¥Ê¡¦¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÀë¸À¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ð¥º¤Ã¤¿¹âÂ®¥é¥Ã¥×¡ÖBoss Bitch¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡ØVie¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°¦¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£ÂÔË¾¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖSay So¡×¤«¤é¿·¶Ê¡ÖStranger¡×¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊËÁ¸±¿´¤¬¤¤é¤á¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë·Á¼°¤Ï¹Ô¤ï¤º¡£´ÇÈÄ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJealous Type¡×¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ê¥×¥é¥¤¥º±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ëé¬é¯¤òÅê¤²Í¿¤¨¡¢¤ª¼µ·¤·¤Æ¤ª¤ï¤«¤ì¤Ø¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤´¤È¤Í¾±¤¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤ò°ì´Ó¤µ¤»¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¡Ö·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÎ¤é¤·¤á¤¿°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥ÈÍèÆü¸ø±é¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://bio.to/DojaCatMaVieTourSetlistWL
Doja Cat |¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È
¡ØVie | ¥ô¥£¡¼¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://bio.to/DojaCatVieRS