12月24日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系）で、オードリー春日俊彰に、ある“疑惑”が浮上している。

「この日は、若林正恭さんが自身の結婚生活について『妻にめちゃくちゃ怒られる』と恐妻家ぶりを告白していたのですが、話題は自然と春日さんの夫婦関係へ。春日さんは妻・クミさんに何か言われても『反論もケンカもしない』と語る一方で、『はぁーあ』と深いため息で態度を表すと話していたのです」（芸能記者）

するとこの後、若林がクミさんの知られざる苦悩を暴露したのだ。

「若林さんは、クミさんについて『だいぶ（春日に不満が）溜まっているみたいだぞ』と切り出すと、クミさんが若林家を訪れて『別居したい』と打ち明けていたと明かしたのです。

これに春日さんは動揺を隠せず、『嘘つけ！ 嘘つけよ！』と絶叫しましたが、若林さんは『冗談じゃないよ。ほんとなの』と強調していました」（同前）

若林は春日の“無言の圧”についても言及。

「先のような“ため息”だけではなく、カバンをドン！とテーブルに置くといった物音で不満を示すこともあるそうです。

ある番組の打ち合わせがスタッフのミスで15分遅れた際は、台本を廊下の壁に叩きつけていたと若林さんは話していました」（同前）

春日の一連の行為について芸能記者はこう語る。

「春日さんのように、舌打ちやため息で威圧するような態度は、不機嫌ハラスメント、いわゆる“フキハラ”とされ、職場や家庭が抱える問題として取りざたされています。言葉に出さない代わりに、いら立ちを態度で誇示し、相手を萎縮させたり、気遣わせたりを強要するというものです。クミさんがフキハラと認識しているかはわかりませんが、そうした日々の積み重ねがクミさんの『別居したい』という発言に表れているのかもしれません」

そもそも春日にはクミさんに大きな“貸し”がある。

「2019年4月18日、春日さんは『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）の生放送で、クミさんに感動的なプロポーズをしました。

ところが直後の『FRIDAY』で、彼がプロポーズの10日前に金髪美女を自宅に連れ込んでいたことが報じられたのです。

その際、春日さんは、クミさんの家に100万円を持って謝りに行ったことも明らかになっています」（前出の芸能プロ関係者）

そんな春日を受け入れ、10年を超える交際期間を経て結婚したクミさん。2020年には第1子女児が誕生している。

そんな彼女が別居を考えているとなれば、問題は根深そうだ。