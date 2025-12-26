【大人な新モデル】大人気の定番スマホ「AQUOS Sense 10」をしっかりレビューします。大人な貴方注目です！
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【大人な新モデル】大人気の定番スマホ「AQUOS Sense 10」をしっかりレビューします。大人な貴方注目です！」と題する動画を公開。シャープの新型スマートフォン「AQUOS sense10」をレビューし、「迷わず買うならこれ」と高く評価しました。突出した機能はないものの、欠点の少ないバランスの良さが魅力だと解説しています。
まず戸田氏は、sense10のデザインと携帯性について言及。前モデル「sense9」のコンセプトを継承したデザインで、特に今回レビューしたカーキグリーンの金属ボディは「光が当たると色味が変わっていい感じ」と評価しました。また、最大のメリットとして166gという軽さを挙げ、「比較的コンパクトで軽いため、持っていても負担感が少ない」と、日常的な使いやすさを強調しています。
性能面では、CPUが「Snapdragon 7s Gen 3」に進化した点に触れ、「中の上くらい」の性能で普段使いには十分だと分析。電源ボタン一体型の指紋センサーは「めっちゃ早い」とその高速なレスポンスに驚きを示しました。さらに、防水・防塵や耐衝撃性能も備えており、安心して長く使える点も魅力としています。
カメラはメインと広角の2眼構成ですが、戸田氏はAIによる編集機能に注目。ガラスの映り込みや書類を撮影した際の影をAIが自動で除去する機能を実演し、その実用性を高く評価しました。この機能により、日常の何気ない撮影からビジネスシーンでの書類撮影まで、幅広い場面でストレスなく使えると述べています。
戸田氏は総合点を80点とし、「買った後に失敗したと思わない」と本機を定番モデルとして結論付けました。突出したスペックを追い求めるのではなく、軽さや持ちやすさ、日常で役立つAI機能といった全体のバランスを重視するユーザーにとって、AQUOS sense10は最適な選択肢の一つとなりそうです。
