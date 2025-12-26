アイドルグループ「Snow Man」リーダーの岩本照さんが2025年12月24日・25日放送の人気スポーツバラエティ番組「SASUKE2025」（TBS系）に出演した。欠場のうえ現地で観戦したが、その姿がXで「態度悪すぎる」などとひんしゅくを買っている。

放送1日目は雨に見舞われるも、岩本さんが出場者の「B＆ZAI」菅田琳寧さんや「WEST.」茺田崇裕さんと並走して声援を送り、ラストランで時間切れを迎えた「A.B.C-Z」塚田僚一さんの姿に号泣する一幕があった。

岩本さんの欠場理由はSASUKE公式Xが「当日のコンディション不良」と説明している。番組内でもアナウンスされ、本人は、「色んな環境と状況の中で、出場者の皆さんが準備してこの日のためにという中で、僕がプレーしている姿を皆さまに見せてあげられないっていう、応援してくださっている方々に向けては本当に申し訳ございません」と謝罪。

ただ「SASUKEは大好き」ともいい、涙ながらに、次のようにコメントしていた。

「明らかに1日目よりテンション低い」の声も

放送2日目は海外からの出場者も挑戦したほか、ファイナルステージまで放送され、岩本さんは最後まで観戦している様子だった。

一方、Xでは岩本さんの欠場と観戦姿が話題に。観戦中も激しく一喜一憂する他の出場者らと比べてか、2日目中心に「岩本の態度悪すぎる」「明らかに1日目よりテンション低い」「自分の親しい人以外が挑戦してる時につまんなそうな顔すんのやめてくれ」「映るたびに不機嫌そうに偉そうにしてて不快だった」「せめて全力で応援せーよ」などと冷ややかな声が目立った。

しかしなかには、「いつもの岩本さんです。愛想悪く感じていても中身は違うんです」「偉そうにしてるわけではなく素で真剣に見てただけなんだろうなと...」「落ち込んでるかあんまり目立たないようにしてるんだと思った」「色々な応援スタイルあっていいじゃないか」などと擁護する声も出ている。

なお、SASUKEをめぐってはTBSが10月26日、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平さんが収録中に左足を剥離骨折し、全治3か月の重傷を負ったと発表していた。