コンパクト×プレミアムを掲げた6人乗りミニバン

市販化には至らなかったものの、クルマ好きの記憶に強く残っているコンセプトカーは少なくありません。

そのひとつが、ダイハツが2017年の「第45回 東京モーターショー」で披露した6人乗りのコンパクトミニバンです。

【画像】超カッコイイ！ これが「観音開きドア」のダイハツ斬新「“6人乗り”プレミアムミニバン」です！（30枚以上）

そのクルマの名は「DNマルチシックス」。同車は、「コンパクトながらスタイリッシュなプレミアム6人乗りミニバン」をコンセプトに掲げていました。

ダイハツのコンパクトカー技術を活用したFF（前輪駆動）ベースのミニバンで、2017年の「ガイキンド・インドネシア国際オートショー」にて世界初公開されています。

インドネシア市場では、「セニア」「シグラ」に続く新たなカテゴリーのMPVとして提案されました。

DNマルチシックスのボディサイズは、全長4310mm×全幅1720mm×全高1695mmで、ホイールベースは2620mm。都会派クロスオーバーを思わせる、スタイリッシュなシルエットが特徴です。

タイヤサイズは225／50R18を採用。ヘッドライトやテールライトはシャープな形状とされ、ボディ下部にアクセントカラーを配している点も印象的です。

インドネシアのみならず、日本市場でも十分に通用しそうなデザインといえるでしょう。

また、助手席側のドアにはBピラーを内蔵した観音開き式ドアを採用しており、これは非常に画期的な試みでした。

軽自動車「タント」で業界初のセンターピラーレス構造や「ミラクルオープンドア」を実現した、ダイハツならではの発想が生かされています。

シートレイアウトは3列6人乗りで、ウォークスルーを採用することで3列目シートへのアクセス性を高めています。

観音開きドアによる大開口に加え、ホワイトカラーのシートや全面ガラスルーフを採用し、明るく開放的な室内空間を演出しました。

インパネ周りはボタン類を極力排した、先進的かつミニマルなデザインとされています。

パワートレインには1.5リッターのガソリンエンジンを搭載し、駆動方式はFFです。

しかし、このDNマルチシックスが日本で市販化されることはありませんでした。

2025年末時点におけるダイハツの国内乗用車ラインナップは、軽自動車を除くと「ロッキー」と「トール」の2車種のみで、3列シートを備えたミニバンは存在しません。

国内では「フリード」や「シエンタ」といった全長4.3m級のミニバンが高い人気を誇っており、これらと真っ向から競合する3列シートのコンパクトミニバンを投入するのは、容易ではなかったと考えられます。

ただし、2017年11月にフルモデルチェンジが発表されたインドネシア向け7人乗りコンパクトSUV「テリオス」には、デザインやパッケージングの面でDNマルチシックスと共通する要素が少なからず見受けられます。