クスリのアオキホールディングス<3549.T>はこの日の取引終了後、上期（５月２１日～１１月２０日）連結決算を発表した。売上高は２７９８億８００万円（前年同期比１５．２％増）、営業利益は１３４億９４００万円（同６．７％増）だった。積極的な新規出店が奏功した。配当予想は増額し、従来の普通配当１６円に設立４０周年記念配当４０円を上乗せして計５６円とした。



あわせて、設立５０周年（３５年５月期）に向けた長期経営構想と、その実現に向けた第４次中期経営計画（２６年５月期～３０年５月期）を策定したと明らかにした。生鮮食品の取り扱い強化や調剤サービスの拡充などで３０年５月期に売上高８０００億円、営業利益４４０億円を目指し、配当性向３０％とする目標も掲げた。３５年５月期には売上高１兆円を狙う。



また、これまで実施中だった自社株買いを終了し、新たに自社株買いを行うと発表。取得上限は６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．３２％）、または２４０億円。期間は１２月２６日～来年１２月２５日。このほか、現在の東証プライムからスタンダードへの移行と、名証メイン市場へ新規上場を行う方針を明らかにした。



出所：MINKABU PRESS