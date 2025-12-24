¡ÚMLB¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎÊÝ¸±¡×¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤êÉâ¾å¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¹çÂÎ¤«¡áÊÆ»ï
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡££²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ËÊÆ»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°Æü£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤ËÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×µ¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î£¶µåÃÄ¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²¬ËÜ¤Î¼çÀï¾ì¤Ï»°ÎÝ¤È°ìÎÝ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ÇÁû¤¬¤ì¤¿¤Î¤â°ì»þÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢µåÃÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤È£±Ç¯¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Íèµ¨¤â¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ°·¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±»ï¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡ÊÍèÇ¯£¸·î¤Ë¡Ë£³£¶ºÐ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÍèµ¨¤Þ¤Ç¡£¤³¤ÎÅß¤Ë²¬ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£Èà¡Ê¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ë¤òºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¡×¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë£²£°£²£·Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊÔÀ®¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â²¬ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ°ÕµÁ¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÎÆüËÜÁª¼ê£³¿Í¤¬ºßÀÒ¡£Æ±»ï¤Ï¡ÖÈà¡Ê²¬ËÜ¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤ò¶¯²½¤·¡¢µåÃÄ¤¬³¤³°¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²¬ËÜ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¤ÎÍèÇ¯£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£