メジャーリーグ1年目でア・リーグホームラントップに立ちながらも、30日に右太もも裏を痛めたシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が負傷者リスト入りしたことが発表されました。ベナブル監督によると、復帰までは4週間から6週間かかる見込みで、チームにとっては大きな痛手です。31日の試合をベンチで見守った村上選手は、「すごく残念ですけど、やってしまったことはしょうがない。前を向いて頑張りたい」とコメントし